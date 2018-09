Ruslan Makhmakhanov verlor bei einem Pogrom drei Brüder © Christian Fuchs

Es war der schlimmste Anruf seines Lebens. Als Ruslan Makhmakhanov den Hörer abnahm, vernahm er nur ein leises Winseln seiner Mutter im fernen Kasachstan: "Deine drei Brüder sind tot, ich liege hier und bin auch fast tot." Ruslan war geschockt. Waren seine Brüder nicht zu einer friedlichen Familienfeier zurück in ihre Heimat Kazatkom nach Kasachstan gereist? Was passiert war, sollte er Tage später erfahren, als er vor dem ausgebrannten Elternhaus stand.



Er erfuhr die Geschichte eines brutalen Verbrechens: Am Morgen des 18. März 2007 versammelten sich mehr als 300 Kasachen aus umliegenden Ortschaften auf dem Marktplatz eines Nachbardorfes. Es floss Wodka und – wie Zeugen behaupten – auch Geld: bis zu 80 Dollar pro Person, eine Monatsrente in Kasachstan. Bald brach ein Konvoi, angeführt von Polizeiautos, in Richtung des Familienhauses der Makhmakhanovs auf.

Seit drei Generationen lebte die tschetschenische Familie schon in der Ortschaft im Süden Kasachstans, nie war etwas vorgefallen. Allein am Abend vorher hatten fünf Kasachen einen Cousin der Familie in einem Billardcafé überfallen. Ruslan glaubt heute, der Streit sei absichtlich provoziert wurden, um einen Vorwand für einen Überfall zu schaffen.

Gegen 15 Uhr kommt das Überfallkommando am Haus der Familie an, wo sich 16 Menschen zu einer Feier versammelt haben. Unter ihnen Kinder. Ein Sohn ist aus Astana gekommen, er arbeitete als stellvertretender Direktor am Obersten Gerichtshofs Kasachstans. Ein anderer Sohn war aus England angereist, er studierte an der London Bussiness School. Die Makhmakhanovs waren angesehen, sagen die Menschen im Dorf. Vater Elsa wurde zu Sowjetzeiten mehrmals mit dem Titel "Bedeutendster Rinderzüchter Kasachstans" ausgezeichnet. Mit der Zucht von Pferden, Schafen und Kühen, sowie Weizenanbau war die Familie später in der Marktwirtschaft erfolgreich. Das schürte Neid und Hass im Ort.

Die betrunkenen Angreifer beginnen Steine, Molotowcocktails und Gasflaschen in das Haus der Makhmakhanovs zu schmeißen. Einige Männer dringen in das Haus ein, es fallen Schüsse. Auch ein Angreifer wird getroffen. Dann rennen drei von Ruslans Brüdern aus dem Gebäude, um den Mob von den versteckten Kindern wegzulocken. Die Meute – bewaffnet mit Eisenstangen, Rohren und Schrotflinten – fährt den drei Flüchtenden hinterher. "Kasachstan den Kasachen!"-Rufe begleiten die Verfolgungsjagd. Ein Bruder wird bereits nach einem Kilometer gefangen und aufgeknüpft. Einer bleibt später bewusstlos liegen. Der Dritte wird an ein Auto gebunden durchs Dorf geschliffen. Keiner der Brüder überlebt den Überfall. Das Elternhaus brennt ab. Stunden später werden auch in Nachbarorten Läden und Häuser anderer Tschetschenen geplündert oder abgefackelt.

Die anwesende Polizei rechtfertigt sich wenige Tage später in der örtlichen Presse. "Wir wussten nicht, dass es zu Krawallen kommen würde. Wir dachten, die Gruppen wollten sich friedlich treffen", sagte der Polizeichef. Zeugen des Pogroms berichten, dass die Polizei Krankenwagen fünf Stunden hinderte, zu den Verletzten vorzudringen und das Polizisten versuchten die Familie in ihrem brennenden Haus einzuschließen.

"Die Familie lebte nach ihrem eigenen Gesetz, sie lebte zu reich", wird der Direktor des Kasachischen Parlaments, General Serik Abdrakhmanov, zitiert. Die einzige unabhängige Zeitung Kasachstans Epokha wurde nach einem Bericht über das Pogrom geschlossen. "Ich glaube, dass es einen Befehl von oben gab", sagt darum auch der überlebende Bruder Ruslan Makhmakhanov während des Interviews mit ZEIT ONLINE an einem geheimen Ort in Europa. Nachdem seine Familie über 50 Jahre friedlich in Kasachstan lebte, sind nach dem Angriff alle Verwandten nach Russland oder in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert.