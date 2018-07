Die usbekische Armee sprach von etwa 5000 Menschen, die bis Dienstag freiwillig die Grenze nach Kirgistan überquerten. Ein kirgisischer Grenzbeamter sagte, seit Montag seien etwa 6000 Flüchtlinge aus dem benachbarten Usbekistan zurückgekehrt. Damit dürften allerdings immer noch Hunderttausende Usbeken auf der Flucht sein.

Auch deshalb wuchs in Kirgistan die Kritik an der Übergangsregierung, die trotz der unübersichtlichen Lage an dem für Sonntag geplanten Referendum über eine Verfassungsreform festhält. Das Referendum über eine neue Verfassung soll helfen, das zentralasiatische Land zu demokratisieren.

Aus Sicherheitsbedenken wird die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) keine Wahlbeobachter nach Kirgistan schicken. Kritiker bezweifeln auch aus diesem Grund, ob die Übergangsregierung angesichts der unübersichtlichen Lage eine freie und faire Abstimmung bis Sonntag organisieren kann.

Die Vereinten Nationen riefen die Übergangsregierung auf, die zurückkehrenden Flüchtlinge zu schützen und für deren Sicherheit zu sorgen. "Es gibt immer noch viel Hass", sagte der UN-Sondergesandte Miroslav Jenca, als er in der südkirgisischen Stadt Osch 40 Tonnen Medikamente an ein Krankenhaus übergab. "Es wird eine große Herausforderung für die Übergangsregierung und die Behörden, sichere Bedingungen zu schaffen und den Usbeken zu zeigen, dass sie willkommen sind."

In Osch hatte die Gewaltwelle am 10. Juni begonnen , als maskierte Attentäter Häuser der usbekischen Minderheit mit koordinierten Anschlägen ins Visier nahmen. Bei den folgenden Unruhen zwischen Kirgisen und Usbeken starben offiziellen Angaben zufolge mindestens 250 Menschen. Übergangspräsidentin Rosa Otunbajewa schloss aber nicht aus, dass die Zahl der Toten zehn Mal höher sein könnte.

Die Gewalt schürte Sorgen vor einem Übergreifen der Unruhen auf den Norden des Landes und auch in benachbarte Staaten. Die USA und Russland nutzen strategisch wichtige Militärstützpunkte in Kirgistan.

Wegen der Unruhen flohen bis zu 400.000 Usbeken, davon ein Viertel ins Nachbarland . Die übrigen verbarrikadierten sich meist in ihren Stadtteilen, um sich vor weiteren Überfällen zu schützen. Die Sicherheitskräfte, die größtenteils der kirgisischen Mehrheit angehören, sollen während der Unruhen selten eingegriffen haben. Einige Soldaten beteiligten sich laut Augenzeugen sogar an der Vertreibung.