Es erscheint ein fast zynisches Vorhaben: Die kirgisische Übergangsregierung plant für Sonntag ein Referendum über die Staatlichkeit des zentralasiatischen Landes. Und das ausgerechnet kurz nach den Pogromen gegen kirgisische Usbeken in der vergangenen Woche. 250 Menschen wurden getötet, sagt die Regierung in Bischkek – 2000 Tote vermutet dagegen die UN.

Die Vereinten Nationen gehen zudem von 300.000 Flüchtlingen aus, die aus dem unruhigen Süden in Richtung Usbekistan geflüchtet sind. In Kirgistan selbst haben UN-Helfer 15 provisorische Camps mit rund 100.000 Flüchtlingen erfasst. Die Menschen sind in Schulen und Kindergärten untergekommen – oder müssen im Freien übernachten. Etwa 150.000 Menschen haben vom Welternährungsprogramm Lebensmittel bekommen, vor allem Mehl und Öl. Immerhin: Die ersten Flüchtlinge kehren zurück, allein 50.000 aus dem benachbarten Usbekistan. Aus der am härtesten von den Pogromen betroffenen Stadt Osch heißt es, dass der öffentliche Verkehr wieder laufe und sowohl Kirgisen als auch Usbeken auf der Straße seien. Dennoch, einige Gebiete der Stadt sind noch gesperrt.

Da die aktuelle Regierung unter Präsidentin Rosa Otunbajewa nach dem Sturz des korrupten Despoten Kurmanbek Bakijew im April keine gewählte Regierung ist, will sie sich durch das Verfassungsreferendum legitimieren und das Land in demokratische Strukturen führen. Die Wähler müssen entscheiden, ob sie eine neue Verfassung annehmen wollen. Diese sieht vor, dass die Machtbefugnisse vom Präsidenten auf den Ministerpräsidenten übergehen und somit auch das Parlament gestärkt wird. Parlamentswahlen sollen im Herbst und dann alle fünf Jahre abgehalten werden. Die Amtszeit des Präsidenten würde nach der Verfassung auf sechs Jahre begrenzt, Otunbajewa als Übergangspräsidentin bis 2011 im Amt bleiben und dann den Posten abgeben.

Nun wird das Referendum zwar wohl grundsätzlich stattfinden, doch in den Unruhezentren von Osch und im Gebiet von Dschalalabad nur eingeschränkt oder gar mancherorts als Farce, da viele zehntausende Flüchtlinge, in der großen Mehrheit Usbeken, nicht teilnehmen können. Weil sie es fern ihres Heimatortes verschlagen hat oder weil sie keine gültigen Pässe bei sich tragen beziehungsweise noch gar keinen besitzen.

Diesen Fragen stehen beispielsweise auch die Wahlbeobachter der wichtigen Nichtregierungsorganisation Koalition für Demokratie und Zivilgesellschaft ratlos gegenüber. Am Referendumstag werden sie selbst in das Unruhegebiet um Osch und Dschalalabad ausschwärmen. Auch die UN haben der Regierung in Bischkek technische Hilfe angeboten, etwa mobile Wahllokale. Ziel aller müsse es bleiben, möglichst viele Menschen zu beteiligen, hieß es dazu in New York.

Nun sind es gerade die Usbeken gewesen – etwa 15 Prozent der Bevölkerung, die mehrheitlich im unruhigen Süden leben –, die die Übergangsregierung unter Otunbajewa unterstützt hatten und sich nun von genau dieser Regierung bitter im Stich gelassen fühlen. Umstritten ist das Referendum daher vor allem deshalb, weil die nicht legitimierte Übergangsregierung fast ihren gesamten Vorschuss an Vertrauen bereits verbraucht hat.

Nichtsdestotrotz möchte nun gerade diese Regierung bestätigt werden. Die Enttäuschung über die Politik ist in der Bevölkerung nach zwei Revolutionen – 2005 und 2010 – groß, das Vertrauen geht gegen Null. Die Pogrome im Süden haben daran großen Anteil, weil die Bevölkerung die Hilflosigkeit oder Unfähigkeit der Regierung, sie zu schützen, erleben musste. Und das nicht nur unter den Usbeken. Viele halten weitere Hilfe für Osch und Dschalalabad für wichtiger als eine Volksabstimmung. Die Usbeken sind zudem unzufrieden damit, dass ihnen im Verfassungsentwurf keine zusätzlichen Rechte wie Usbekisch als Staatssprache neben Kirgisich und Russisch zugestanden werden.