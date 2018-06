Kreml-Chef Dmitrij Medwedjew will wegen der blutigen Unruhen im Süden des zentralasiatischen Landes Kirgistan nun doch die Frage eines militärischen Beistands erörtern. Dazu treffen sich an diesem Montag in Moskau die Gremien der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), einer Militärorganisation früherer Sowjetstaaten, wie der Radiosender Echo Moskwy berichtete.

Die kirgisische Übergangsregierung hat eigenen Angaben zufolge einen Drahtzieher der seit Tagen anhaltenden schweren Unruhen festgenommen. Die Behörden in der kirgisischen Stadt Dschalalabad hätten eine "sehr bekannte Person" festgenommen, teilte die Übergangsregierung mit. Die Identität des Verdächtigen wurde nicht bekannt gegeben.



In der Stadt Osch ist die Lage laut kirgisischen Medien etwas ruhiger, während es in Dschalalabad zu neuen ethnischen Zusammenstößen zwischen Kirgisen und Usbeken kam. Die Zahl der Toten stieg nach offiziellen Angaben auf 114. Ein hochrangiger Vertreter der usbekischen Minderheit sprach Angaben der Agentur Interfax zufolge sogar von 700 Toten allein in der Stadt Dschalal-Abad. Zudem wurden mehr als 1500 Menschen verletzt, Zehntausende Usbeken sind auf der Flucht.



Die ethnischen Auseinandersetzungen im Fergana-Tal müssten nun so rasch wie möglich beendet werden, sagte Medwedjew. Bei der Krisensitzung der OVKS sollten alle Mittel ausgelotet werden, um den "Bürgerfrieden" im Süden Kirgistans wiederherzustellen. Medwedew reagierte damit auf eine neue Bitte der kirgisischen Übergangsregierungschefin Rosa Otunbajewa, Friedenstruppen zur Verstärkung zu schicken. Russland hatte dies am Samstag zunächst abgelehnt . Das Militär des Hochgebirgslandes an der Grenze zu China gilt als chronisch unterfinanziert und schwach.

Medienberichten zufolge werden bereits Vorkehrungen für eine Ankunft russischer Friedenssoldaten getroffen. Die Flughafenleitung in der Großstadt Osch habe Order erhalten, alles für die Landung der Russen in die Wege zu leiten.

Russland hatte am Sonntag ein Sonderkontingent mit Fallschirmjägern in drei Militärmaschinen nach Kirgistan transportieren lassen. Die Soldaten sollten aber nur den russischen Stützpunkt im nordkirgisischen Kant beschützen, hieß es. Nur im Süden ist die Führung nicht mehr Herr der Lage. Kirgistan kommt seit dem Sturz des autoritären kirgisischen Präsidenten Kurmanbek Bakijew Anfang April nicht mehr zur Ruhe.

Die Übergangsregierung unter Präsidentin Rosa Otunbajewa hatte am Wochenende die Ausgangssperren im Süden erweitert und die Reservisten der Armee mobilisiert. Für die gesamte südliche Region Dschalalabad galt der Ausnahmezustand. Soldaten und Polizisten wurden per Dekret ermächtigt, ohne Vorwarnung zu schießen.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zeigte sich in einer Erklärung "alarmiert" über die Gewalt zwischen Kirgisen und Usbeken und die Zahl der Opfer und Flüchtlinge. Er lasse derzeit den Bedarf an humanitärer Hilfe ermitteln. Der UN-Generalsekretär habe am Sonntag mit dem kasachischen Außenminister Kanat Saudabajew telefoniert, der derzeit den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) innehat. Drei OSZE-Gesandte seien vor Ort oder auf dem Weg nach Kirgistan und die EU werde ihre Mission koordinieren, teilte Ban mit.



Die Interimsregierung vermutet Bakijews Familienclan hinter den Krawallen. Provokateure sollen durch gezielte Morde unter Kirgisen und Usbeken die seit Langem in Spannung lebenden Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgebracht haben. Die Usbeken geben die Zahl der Toten mit über 500 an. Das Rote Kreuz beklagte, dass viele Leichen ohne vorherige Identifizierung begraben würden. Es sind die schwersten Zusammenstöße seit 20 Jahren.