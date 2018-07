Ein seit fast vier Monaten in Libyen inhaftierter Schweizer ist wieder auf freiem Fuß. Max Göldi sei am Donnerstag freigelassen worden und befinde sich jetzt in einem Hotel in der Hauptstadt Tripolis, sagte sein Anwalt Salah Sahaf. Nun würden die Vorbereitungen für seine Ausreise getroffen. Göldi sei in guter körperlicher und moralischer Verfassung, erläuterte Sahaf. Nach Beendigung aller Formalitäten werde der Schweizer das Land vermutlich am Samstag oder Sonntag verlassen können. Göldi kommt damit einige Tage vor Ende seiner viermonatigen Haftstrafe frei.

Göldi und ein zweiter Schweizer Geschäftsman, Rachid Hamdani, waren im Juli 2008 in dem nordafrikanischen Land festgenommen worden, nachdem ein Sohn von Libyens Machthaber Muammar al-Gadhafi mit seiner Frau in Genf vorübergehend festgenommen worden waren. Die beiden Schweizer waren im November 2009 zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt worden. Anfang Februar hatte ein Berufungsgericht Hamdani freigesprochen, Göldis Haftstrafe wurde von 16 auf vier Monate verringert. Der Fall hatte zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Libyen und der Schweiz geführt.

Die Schweizer Außenministerin Micheline Calmy-Rey zeigte sich erleichtert über die Entwicklung. Die Freilassung Göldis sei eine weitere Ertappe auf dem Weg zur Lösung der Krise, sagte sie am Donnerstagabend in New York, wie die Agentur SDA berichtete. Als nächstes Ziel nannte die Ministerin, dass Göldi in die Schweiz ausreisen könne. Garantien gebe es jedoch keine.