Nach der Erstürmung der Gaza-Hilfsflotte durch eine israelische Eliteeinheit im Mittelmeer muss sich Mankell wie die zehn anderen schwedischen Aktivisten entscheiden, ob er Israel sofort verlassen oder sich dort vor Gericht stellen lassen will. Wie der Rundfunksender SR unter Berufung auf das Stockholmer Außenministerium meldete, haben sich vier der Schweden für das Gerichtsverfahren entschieden und seien deshalb in das Gefängnis Beerscheva in der Negev-Wüste gebracht worden.

Mankell und vier weitere seiner Landsleute hätten die Entscheidung bisher offen gelassen. Israel hält sie deshalb in der Hafenstadt Aschdod fest. Wo sich zwei weitere Schweden befinden, ist unbekannt.

Der für die innere Sicherheit zuständige Minister Jitzak Aharonovitch sagte, die meisten Festgenommenen würden nach einer halbstündigen Prozedur freigelassen. "Sie werden medizinisch untersucht, es gibt Ermittlungen, eine Befragung und danach kann jeder, der Israel verlassen will, zum Flughafen gehen." Dies gelte jedoch nicht für Personen, die unter Verdacht stünden, an der Gewalt beteiligt gewesen zu sein. Denen werde der Prozess gemacht, sagte Aharonovitch.

Bei der Erstürmung von sechs Schiffen durch israelische Soldaten waren nach israelischen Angaben neun Menschen getötet und dreißig zum Teil schwer verletzt worden. Die Organisatoren wollten trotz der israelischen Blockade Hilfsgüter auf dem Seeweg in den Gaza-Streifen bringen, der von der radikal-islamischen Hamas kontrolliert wird. Israelischen Militärkreisen zufolge sollen die meisten der Toten Türken sein.

Unter den Aktivisten auf den Schiffen waren zehn Bundesbürger. Das Auswärtige Amt teilte mit, fünf der Deutschen seien wohlauf. Der Verbleib der anderen fünf sei noch unklar. Die Bundestagsabgeordneten Inge Höger und Annette Groth sowie der frühere Parlamentarier Norman Paech (alle Linkspartei) sind nach Angaben der linken Bundestagsfraktion unverletzt nach Deutschland zurückgekehrt. Auch der stellvertretende Vorsitzende der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW), Matthias Jochheim, ist unverletzt.

Insgesamt sind 480 internationale Aktivisten im Gefängnis. Der israelische Rundfunk berichtete, 48 weitere Aktivisten seien zum internationalen Flughafen Ben Gurion gebracht worden und sollen direkt abgeschoben werden. Israel ließ keinen Kontakt zu den Festgenommenen zu.

Ein Armeevertreter sagte, ihre Soldaten seien auf dem Schiff angegriffen worden und hätten sich verteidigt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drückte sein Bedauern über die Todesfälle aus. Die Soldaten hätten jedoch aus Notwehr gehandelt. Die Organisation Free Gaza bestritt die Vorwürfe. Die israelischen Soldaten hätten zu schießen begonnen, als sie das Deck betreten hätten, hieß es.

Die Armee veröffentlichte Videobilder , die beweisen sollen, dass die Soldaten auf dem unter türkischer Flagge fahrenden Schiff Marmara angegriffen wurden. Es sind darauf Menschen zu sehen, die mit Stangen wütend auf die Soldaten einschlagen. Einer der Soldaten wird kopfüber von einem der oberen Decks auf ein unteres Deck geworfen.

Noch ist unklar, ob zwei weitere Schiffe mit Hilfsgütern planmäßig ihre Fahrt in Richtung Gaza-Streifen fortsetzen. Audrey Bomse, Sprecherin von Free Gaza, sagte, eine endgültige Entscheidung stehe noch aus. Man wolle dies bis Mittwochmorgen beschließen.

Das irische Schiff Rachel Corrie mit etwa zehn Passagieren sei bereits unterwegs. "Sie hat vorgestern Nacht Malta in Richtung Gaza verlassen und sollte heute in die Nähe von Kreta kommen", sagte Bomse. Das Schiff fahre allerdings sehr langsam. Ein zweites Schiff unter US-Flagge werde noch in Zypern repariert.

International war der Vorfall mit Entsetzen und Empörung aufgenommen worden. US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnten eine schnelle und vollständige Aufklärung des Vorfalls an. Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte das israelische Vorgehen als "Staatsterrorismus" verurteilt.