Wenn alles nach Plan verläuft, wie von den Strategen von SPD und Grünen erdacht, wird es in Nordrhein-Westfalen bald ernst mit einem hierzulande selten erprobten Modell der Regierungsbildung. SPD und Grünen wolle Mitte Juli die SPD-Landesvorsitzende Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin eines rot-grünen Kabinetts wählen, obwohl beiden Parteien eine Stimme zur absoluten Mehrheit im Landtag fehlt. Die Landesregierung begibt sich also in schwierige Abhängigkeitsverhältnisse, denn sie kann sich nicht sicher sein, wie sich CDU, FDP und Linke künftig im Gesetzgebungsprozess verhalten werden. Eine feste Tolerierung soll es nicht geben, Kraft will sich wechselnde Mehrheiten suchen. Das könnte jedoch schwierig werden, denn das Verhältnis zu den drei anderen Fraktionen im Landtag ist nicht nur ungeklärt, sondern zum Teil von tiefen inhaltlichen und persönlichen Differenzen geprägt.

Eine Minderheitsregierung und die neue Notwendigkeit eines kooperativen Regierungsstils über politische Partei- und Lagergrenzen hinweg müssen jedoch kein Betriebsunfall bleiben, wie ein Blick nach Dänemark zeigt. Dort wurde die letzte Mehrheitsregierung im September 1994, nach nur eineinhalb Jahren im Amt, abgewählt. Und auch in den Jahrzehnten davor war ein Kabinett mit Mehrheit im Folketing, dem Parlament, die absolute Ausnahme gewesen .

Peter Kurrild-Klitgaard, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kopenhagen, erklärt die Vor- und Nachteile dieser Tradition der Regierungsführung. Seiner Ansicht nach zeigen breite Mehrheitskoalitionen, wie sie in einem fragmentierten Parteiensystem notwendig sind, nach einiger Zeit Lähmungserscheinungen. Zumal der inhaltliche Spagat, den gerade kleinere Koalitionspartner dabei oft aushalten müssen, ihre Kompromissfähigkeit in der Regierungsverantwortung sprengen kann.

Minderheitsregierungen hingegen hätten viel größere Manövrierfähigkeiten, da sie sich ihre Verhandlungspartner jeweils an allen Seiten des politischen Spektrums aussuchen könnten, sagt der Politikwissenschaftler. Die Möglichkeit, in den verschiedenen Politikfeldern flexibel agieren zu können, stärkt nicht nur formal die Autorität des Kabinetts und der beteiligten Parteiführer, sondern beachtet gleichzeitig viel stärker die Interessen des einzelnen Abgeordneten, die den jeweiligen Gesetzen zustimmen müssen.

Dass nicht immer in allen Fragen ein mehrheitsfähiger Kompromiss möglich ist, kann natürlich auch zum Scheitern einer Regierung führen. In der Tat verbleiben Kabinette in Dänemark nur selten eine volle Legislaturperiode im Amt. Aber dies lasse kaum Verallgemeinerungen zu, resümiert Kurrild-Klitgaard.

Ein grundsätzlicher Wille zur überparteilichen Zusammenarbeit aller maßgeblichen politischen Akteure ist in Dänemark also Voraussetzung für die Stabilität der Minderheitsregierungen. Dies wird in jedem bedeutenderen Gesetzgebungsverfahren deutlich. Wenn dabei ein "Vergleich", eine breite Einigung zwischen vielen Partnern, nicht zustande kommt, wird das Ausscheren einer Partei nicht selten in der Öffentlichkeit als Scheitern ausgelegt. Alle Parteien müssen daher sehr genau kommunizieren, wie sie sich in einem Politikfeld positionieren und in welche Richtung sie zum Kompromiss bereit sind – und wo nicht.

So sind die berühmt gewordenen dänischen Arbeitsmarktgesetze der 1990er Jahre keinesfalls ein rein sozialdemokratisches Produkt, wie die Protagonisten noch heute gerne verbreiten, sondern zum größten Teil in Abstimmung mit den bürgerlichen Parteien zustande gekommen. Die sonst treuen Unterstützer der damaligen sozialdemokratischen Minderheitsregierung, Volkssozialisten und rot-grüne Einheitsliste, konnten ihre Linksaußenpositionen verteidigen, indem sie frühzeitig ihren Widerstand gegen das Prinzip des "Förderns und Forderns" bekannt gaben.

Auch in anderen Fällen sicherte sich die Regierung von Poul Nyrup Rasmussen auf diese Weise ab. Ihre Mehrheit im Parlament hingegen war bis zu dem Zeitpunkt nicht in Gefahr, zu dem bürgerliche und rechtspopulistische Parteien gemeinsam die Mehrheit der Mandate errangen. Dies geschah erst bei der Wahl im November 2001, bei der die Sozialdemokraten haushoch an Stimmen verloren.