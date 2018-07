Am Mittwoch, dem 56. Tag der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, konnte Barack Obama einen ersten wichtigen Erfolg verbuchen. Zwar sprudelt das Öl kräftig weiter ins Meer, nach neuesten Schätzungen zwischen fünf und zehn Millionen Liter täglich. Nur ein Tropfen davon wird bislang abgefangen.

Doch beim ersten gemeinsamen Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem britischen Ölmulti BP lenkte die Konzernspitze ein und stimmte den Obama-Wünschen knirschend zu: BP zahlt 20 Milliarden Dollar in einen Fonds, um gegenwärtige und künftige Schadensersatzansprüche zu begleichen. Der Fonds wird von unparteiischen Dritten treuhänderisch verwaltet – und die 20 Milliarden sind keine Obergrenze.

BP wird in diesem Jahr auch keine Dividenden an seine Aktionäre ausschütten. Bis zuletzt wollte das Unternehmen seine Eigner 2010 mit etwa zehneinhalb Milliarden Dollar verwöhnen. BP behauptete, es habe genug Geld für alle Wünsche. Erst in allerletzter Sekunde und nach Proteststürmen schienen Zweifel und vielleicht sogar Gewissensbisse aufzukommen.

Zudem: Der Konzern willigte ein, dass ein von Obama beauftragter unparteiischer Oberaufseher die BP-Verfahren zum Ersatz individueller Schäden überwachen wird. Er heißt Ken Feinberg und kontrollierte bereits erfolgreich die Opferfonds nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Überdies: Werden die Ansprüche von Fischern, Hotel- und Restaurantbesitzern sowie anderen Notleidenden und Geschädigten abgelehnt, dürfen die Betroffenen Beschwerde einlegen, die ein Ausschuss von drei Richtern prüft. Ebenso wichtig, keiner, der entschädigt wird aber mit der Summe nicht zufrieden ist, verliert deshalb sein Klagerecht gegen BP vor einem ordentlichen Gericht.

Schließlich: BP hat sogar versprochen, weitere 100 Millionen Dollar bereit zu stellen, um Ölarbeiter zu entschädigen, die wegen des sechsmonatigen Moratoriums für Tiefseebohrungen keine Arbeit haben. Diese Obama-Forderung war bis zuletzt umstritten. BP-Juristen meinten, der Präsident sei für den Schaden allein verantwortlich. Nein, tönte es aus dem Weißen Haus, der Konzern habe mit der von ihm verschuldeten Ölkatastrophe die Ursache gesetzt. Der Streit wäre hundertprozentig vor Gericht gelandet – mit ungewissem Ausgang. BP aber will einstweilen den Konflikt mit der Regierung vermeiden.

Im Grunde könnten die Interessen Obamas und des Ölkonzerns kaum unterschiedlicher sein. BP möchte so lange so viel Öl wie möglich fördern. Seine Gegenwart und seine vorhersehbare Zukunft basieren auf diesem äußerst einträglichen fossilen Brennstoff – und ebenso auf der Möglichkeit, vor den Küsten Amerikas danach zu bohren.