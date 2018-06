Der Mann, den die Behörden bereits am Montag festnahmen, sei in eine Burka gekleidet und mit zwei weiteren Männern und einem Mädchen in einem Auto unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher in der Stadt Bannu. Sicherheitskräfte hätten die Gruppe an einem Kontrollposten an der Grenze zwischen der Islamisten-Hochburg Nord-Wasiristan und Bannu aufgegriffen.

"Wir haben viele Deutsche dort, die sich am Dschihad beteiligen." Ein pakistanischer Talibansprecher

Laut Polizei ist der Festgenommene Mitte 20. Auch einer der anderen Männer habe einen Vollschleier getragen. "Sie hatten ein Mädchen dabei, um sich als Familie von Stammesangehörigen auszugeben", sagte er.

Die pakistanischen Taliban bezeichneten den Deutschen als einen ihrer Kämpfer. "Er ist unser Kamerad", sagte ein Sprecher. "Wir haben viele Deutsche dort, die sich am Dschihad beteiligen. Das sollte niemanden überraschen."

In pakistanischen Geheimdienstkreisen hieß es, der Mann sei vergangenes Jahr über den Iran eingereist und habe in Kontakt mit Extremisten gestanden. Im Verhör habe er angegeben, er habe sich der deutschen Botschaft in Islamabad stellen wollen. Die pakistanische Zeitung Dawn bezeichnete ihn als mutmaßlichen Experten im Bau von Sprengstoffwesten für Selbstmordanschläge.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, man habe noch keine belastbaren Informationen über den Fall. Die deutsche Botschaft in Islamabad bemühe sich herauszufinden, um wen es sich handle und was tatsächlich vorgefallen sei.