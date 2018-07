Die erste Runde der polnischen Präsidentenwahl brachte noch keinen klaren Sieger. Verloren haben die Demoskopen. Sie hatten ein eindeutigeres Ergebnis vorausgesagt. Noch scheint aber offen zu sein, wer Nachfolger Lech Kaczynskis wird, der am 10. April bei einem Flugzeugabsturz in Smolensk ums Leben gekommen war. Mit nur 41 Prozent liegt Parlamentspräsident Bronislaw Komorowski von der liberalkonservativen "Bürgerplattform" vor dem national-konservativen Jaroslaw Kaczynski mit knapp 37 Prozent, der seinem verunglückten Bruder im Amt nachfolgen möchte. Der Abstand zwischen ihnen ist damit geringer, als erwartet worden war.

Entschieden wird nun bei einem zweiten Wahlgang am 4. Juli. Das Zünglein an der Waage könnte dabei der junge Grzegorz Napieralski von der postkommunistischen Linken werden, der fast 14 Prozent erreichte. Wenn er zur Wahl Komorowskis aufruft, was naheliegt, hätte der alle Aussichten zu gewinnen.

Aber was bedeutet die Wahl für Polen, und was geht uns eigentlich an, was bei den Nachbarn geschieht? Interessant an der innerpolnischen Entwicklung ist zunächst einmal schon, dass Kaczynski, der Spitzenmann der nationalkonservativen Opposition, sich schon in diesem ersten Wahlgang überraschend geläutert präsentierte: Ausgerechnet er, bislang betont Deutschland-, Russland- und Europa-kritisch, veränderte praktisch seine komplette politische Agenda. Der "polnisch-polnische Krieg" müsse beendet werden, die "russischen Freunde" würden respektiert, Europa wird gebraucht. Undsoweiter. Kaczynski wirkte wie neugeboren und kaum wiederzuerkennen. In Polen ist zwar die Frage leidenschaftlich erörtert worden, wie echt, wie authentisch diese Metamorphose sei, ob sie dem plötzlichen Tod des Zwillingsbruders geschuldet sei. Für uns, die Nachbarn, interessanter erscheint es fast, dass er überhaupt nur in dieser deutschnäheren, europaoffenen Selbstdarstellung ein einigermaßen respektables Wahlergebnis erhoffen konnte.

Von der Wählergeographie her ist Polen zwar weiterhin gespalten: Das bäuerliche Ostpolen, die kleinen Städte, Galizien wählen weiterhin nationalkonservativ, die Großstädte, Warschau voran, wählen die Mitte. Und die Jungen? Sie wählen verblüffend deutlich die Linke. In der Summe aber heißt das, auch die Konservativen haben verinnerlicht, dass ihr Land den europäischen Weg gehen will. Und ebenso den Weg in den "Euro" übrigens, trotz der Euro-Krise.

In den vergangenen Jahren ist Polen, im europaweiten Vergleich, fast ein Boom-Land geworden, die Arbeitslosigkeit ist stark gesunken, unter Ministerpräsident Donald Tusk wirkt die Politik vielleicht konturlos, aber weithin affärenfrei. Das heißt: Ein überraschend starkes Land haben wir als Nachbarn im Osten, und es wirkt umso stärker, je mehr man sich die Erdbeben und Erschütterungen, die extremen Pendelausschläge und Nationalismen andernorts in Osteuropa zwischen Budapest, Prag, Bukarest oder Sofia betrachtet. Stabil und europäisch – das ist nicht wenig.

Die Pointe dieser Entwicklung liegt, wie mir scheint, nun darin, dass sich damit die Verhältnisse zwischen den Nachbarn allmählich verschieben: Denn momentan ist es eher die Bundesrepublik, deren Regierungskoalition ein recht klägliches Bild bietet, deren Präsident einfach das Handtuch wirft, und die in Europa Zweifel aufkommen lässt daran, ob es bei ihrer traditionell europäischen Grundausrichtung bleibt. (Und da hat man vom Karlsruher Lissabon-Urteil und dessen Europa-Skepsis noch gar nicht geredet.) Als Lehrmeister gegenüber Polen, der die Nachbarn auf den richtigen Pfad bringen muss, eine Haltung, wie sie sich zumal gegenüber den Kaczynski-Brüdern ausbreitete, taugt dieses Berlin in seiner augenblicklichen Verfassung nicht so recht.

Ein kluger Schachzug des frisch gewählten Außenministers Westerwelle war es, seinen ersten Besuch gegen alle Tradition den Polen abzustatten. Im innenpolitischen Hickhack – und den endlosen Querelen über das Zentrum gegen Vertreibung, für Polen aller Couleur ein bleibender Stein des Anstoßes – blieb die Politik dann freilich stecken, ein nachbarschaftliches Duo wurde nicht daraus. Falls Komorowski sich durchsetzt, was aus deutscher Sicht wünschenswert ist, könnte ein neuer Anlauf versucht werden. Er und der neue Bundespräsident könnten gemeinsam am müden Status quo von heute kräftig rütteln. Der deutsch-französische Motor stottert gewaltig. Vielleicht lässt sich ja wenigstens das deutsch-polnische Duo in Trab bringen. Wenn Polen mitspielt am 4. Juli.