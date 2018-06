Die Unruhen im Süden von Kirgistan haben ein neues, prominentes Flüchtlingsopfer gefordert: Die Menschenrechtlerin Tolekan Ismailowa musste mit ihren Kindern das Land überstürzt verlassen. Zuvor verkörperte sie wie kaum ein anderer die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit, nach Anklage und Sühne. Schon bald nach den blutigen Tagen Mitte Juni zog sie durch die verwüsteten Viertel der Usbeken in Osch, führte das Totenbuch, protokollierte die Übergriffe der Armee bei Razzien und stellte unangenehme Fragen: Wer steckt hinter der Gewalt? Warum hat die Regierung ihre Soldaten und Polizisten nicht unter Kontrolle? Wer hilft den Opfern? Am 30. Juni kehrte Ismailowa aus Osch in die Hauptstadt Bischkek zurück und erhielt vom früheren Premierminister Felix Kulow die Warnung, auf sie sei aus dem kriminellen Milieu ein Profikiller angesetzt. Sie floh über die Grenze.

Bedroht wurde Ismailowa schon häufiger, beschimpft als unpatriotisch, da sie, die Kirgisin, Usbeken half. "Ich habe darüber gelacht und gedacht, dass die Menschen nur unter Schock stünden", sagt sie. Aber dann folgten ihr Autos, junge Männer notierten, in welchem Restaurant sie zu Mittag aß, die Staatsanwaltschaft lud sie vor, und Unbekannte lockerten die Radmuttern an ihrem Auto. Sogar Kirgistans Präsidentin Rosa Otunbajewa, die im April durch einen Umsturz an die Macht gekommen war und ihre Regierung vor gut einer Woche durch ein Referendum legitimieren ließ, bat sie am Telefon, vorsichtig zu sein. So bleibt Kirgistan ein Herd der Unruhe, der das wackelige Gleichgewicht zwischen den zentralasiatischen Staaten jederzeit in unkontrollierbare Schwingungen versetzen kann.

Kirgistan ist ein karges und armes Bergland mit etwa fünf Millionen Einwohnern. Weniger als zehn Prozent der Landesfläche sind landwirtschaftlich nutzbar, und an Bodenschätzen mangelt es. Dennoch ist das Land von geostrategischer Bedeutung. Es hat viel Wasser, das die Nachbarländer Usbekistan und Kasachstan dringend brauchen. Der erste Präsident Askar Akajew spielte sogar mit der Idee, alles Wasser, das aus dem Land abfließt, den Nachbarn in Rechnung zu stellen. Zudem liegt Kirgistan in der Nähe zu Afghanistan. Die Amerikaner betreiben bei Bischkek eine Nachschubbasis. Aber auch Russland hält Soldaten im Land und verhandelt mit der kirgisischen Regierung womöglich bald über die Eröffnung eines zweiten Stützpunkts. Auf die eigenen Streitkräfte mag sich Bischkek nicht verlassen. Sie haben sich schon während der Pogrome als unfähig erwiesen, die Ordnung wieder herzustellen.

Früher haftete Kirgistan das Etikett des toleranten Vielvölkerreichs an. Bis heute präsentiert die kirgisische Regierung die eigenen Bürger gerne als friedliebend und verweist voller Stolz auf die gut 80 Völker, die hier zusammen wohnen. Doch die Pogrome in Osch und Dschalalabad haben gezeigt, dass das Verhältnis zwischen dem Titularvolk der Kirgisen und den etwa knapp 20 Prozent Usbeken im Land schnell zur Gewalt eskalieren kann. "Schon in der sowjetischen Epoche wurde zwar einerseits der Internationalismus gepriesen, andererseits aber in der Elite eine Theorie von höheren und niederen Völkern verbreitet", sagt der Politologe Sanschambek Taschimatow aus Osch. "1968 kam es zu einem ethnischen Konflikt in Dschalalabad, 1990 folgten die Pogrome in Usgen bei Osch."

Damals beendeten sowjetische Truppen schnell das Morden. Das offizielle Ziel eines sowjetischen Volkes war, wie die Unruhen zeigten, schon vor 20 Jahren eine Schimäre. "Heute dominiert das Beharren auf den Unterschieden der Völker", sagt Taschimatow, "und die jungen Menschen nehmen daran besonders aggressiv teil. Es fehlt ihnen an Arbeit und Selbstverwirklichung, an Moral und Toleranz. Umso mehr idealisieren sie die Welt der Kriminalität und ihre Autoritäten, die Drogenbarone."

Politisch tragen beide Seiten Schuld: Die Vertreter eines großkirgisischen Chauvinismus stellen die usbekischen Bürger als "Mieter im fremden Haus" dar und vergleichen sie schon mal mit Affen. Vertreter der usbekischen Diaspora ihrerseits hatten nach dem Umsturz im April die Schwäche der provisorischen Regierung gespürt und Forderungen nach der Aufwertung des Usbekischen zur offiziellen Sprache und nach einer Autonomie für die usbekisch besiedelten Gebiete erhoben. Der Boden für die Unruhen war bereitet.

Wer hinter den organisierten Mordzügen und Plünderungen stand, ist bis heute ungeklärt. Die Regierung verweist auf den Clan des verjagten Präsidenten Kurmanbek Bakijew, ohne überzeugende Beweise vorlegen zu können. Eine unabhängige, internationale Untersuchungskommission könnte Vertrauen wiederherstellen. Aber sie ist kaum im Sinne mancher Minister der Übergangsregierung, bei denen, wie bei vielen Politikern im Land, der Übergang zur kriminellen Welt fließend ist.

Eine realistische Version geht von verschiedenen politischen Akteuren aus, die gegen die neue Macht handelten, weil sie befürchteten, ihre alten Pfründe wären bei der anstehenden Neuaustarierung der inneren Kräfte nicht genügend gesichert. Vielleicht hofften sie darauf, dass die Regierung im Chaos auseinanderbricht. Tatsächlich hat die Regierung ihr Ansehen verloren, weil sie die eigenen Bürger tagelang schutzlos allein ließ. Aber zugleich sind die Koalitionspartner unter dem äußeren Druck fester zusammengerückt.

Das Grunddilemma Kirgistans ist nicht die leidlich funktionierende Demokratie in zentralasiatischer Prägung, sondern der schwache Staat. Ihn bildet und verwaltet eine politische Klasse, in der jeder seine Interessen und die seiner Familie, seines Clans oder seiner Heimatregion verfolgt. Für einen kleinen persönlichen Vorteil, heißt es in Bischkek sarkastisch, richteten manche einen großen Schaden für das Land an. So war es vermutlich auch in Osch und Dschalalabad.