Die Teilnehmer der Afghanistan-Konferenz haben sich darauf verständigt, das Land bis 2014 in die Hände der afghanischen Sicherheitskräfte zu übergeben . "Die internationale Gemeinschaft unterstützt das Ziel des afghanischen Präsidenten, wonach die nationalen Sicherheitskräfte bis 2014 die Einsätze in allen Provinzen anführen und leiten sollen", heißt es in dem in Kabul verabschiedeten Abschlussdokument.

Der afghanische Staatschef Hamid Karsai hatte sich zuvor "entschlossen" gezeigt, dass Afghanistan seine Sicherheit bis 2014 selbst gewährleisten könne . Offen blieb indes, ob bis dahin auch ein vollständiger Abzug der Nato-Truppen erfolgen soll. Details sollen Karsai zufolge "in den kommenden Monaten" mit den westlichen Verbündeten ausgehandelt werden.

Der Präsident steht unter großem Druck, neun Jahre nach Beginn des ausländischen Militäreinsatzes die Führung im Umgang mit den radikalislamischen Taliban zu übernehmen und gegen die Korruption im Land anzukämpfen. Karsai hatte in diesem Zusammenhang auch eine größere Kontrolle seiner Regierung über die internationalen Hilfsgelder gefordert. Dem entsprachen die Vertreter aus 70 Ländern und Organisationen ebenfalls. Künftig soll die Regierung in Kabul mindestens die Hälfte statt bisher 20 Prozent der internationalen Hilfen kontrollieren dürfen. Da die afghanische Führung um Karsai als korrupt gilt, wurde der Großteil der Gelder bislang direkt investiert.

Weiterhin unterstützten die Konferenzteilnehmer das Vorhaben Karsais, sich mit den Taliban zu versöhnen . Zentraler Baustein ist ein Aussteigerprogramm, für das in den nächsten fünf Jahren 600 Millionen Euro bereitgestellt werden sollen. Es richtet sich an jene, die sich den Taliban eher aus finanziellen statt aus ideologischen Gründen anschlossen, die keine Verbindung zu internationalen Terrornetzwerken haben und die afghanische Verfassung akzeptieren.

Deutschlands Außenminister Guido Westerwelle würdigte die Afghanistan-Konferenz als "wichtige Wegmarke". "Wir sind mit den Ergebnissen der Afghanistan-Konferenz sehr zufrieden", sagte er. Dass die Verantwortungsübergabe bis 2014 erfolgen soll, bringe die Bundesregierung ihrem Ziel näher, noch in dieser Legislaturperiode eine Abzugsperspektive für die deutschen Soldaten zu schaffen. Bereits im kommenden Jahr könne die Truppenstärke der Bundeswehr in Afghanistan reduziert werden. Westerwelle wollte aber nicht sagen, in welchem Maße.

Der Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sagte, die Isaf-Truppen würden auch nach der Übergabe der Verantwortung das Land nicht sofort verlassen. Der Übergang werde "schrittweise" erfolgen und die Soldaten würden dann eine Unterstützerrolle einnehmen. Die USA wollen im Juli 2011 mit dem Truppenabzug beginnen. Dies sei "der Beginn einer neuen Phase, nicht das Ende unseres Engagements", versicherte US-Außenministerin Hillary Clinton.

Die Konferenz wurde erstmals von Afghanistan selbst ausgerichtet und war die größte derartige Veranstaltung in dem Land. Tausende zusätzliche Polizisten und Soldaten waren im Einsatz. In der Nacht schlugen nahe des Flughafens dennoch mehrere Raketen ein. Verletzt wurde niemand, mehrere Konferenzteilnehmer mussten jedoch auf andere Flughäfen ausweichen. Nato-Truppen töteten nach eigenen Angaben zudem mehrere Aufständische, die offenbar Anschläge auf die Konferenz planten.