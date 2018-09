4/14

Bis 1908 hatten die Gräueltaten der Belgier in Kongo so viel internationales Aufsehen erregt, dass das Land als Kolonie an den Staat Belgien übergeben wurde. Die Zustände wurden besser, man bemühte sich, die Kolonie ökonomisch zu entwickeln, auch, weil das Land reich an Bodenschätzen ist. Zentrum des Landes war die Stadt Leopoldville (Foto), das spätere Kinshasa. Hier wie in anderen Städten des Landes wurden zahlreiche sehr moderne Wohn- und Geschäftshäuser errichtet