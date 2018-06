Sechs Selbstmordattentäter haben am Freitag das Büro einer US-Hilfsorganisation im nordafghanischen Kundus angegriffen. Dies teilte der Gouverneur der Provinz Mohammad Omar mit. Dabei wurde ein deutscher Wachmann getötet. Das Auswärtige Amt bestätigte den Tode eines Deutschen in Kundus. Machte allerdings keine Angaben zu den Umständen seines Todes oder zu seiner Tätigkeit.

Wie ein Mitarbeiter der US-Botschaft der Nachrichtenagentur AFP sagte, handelte es sich um einen Anschlag der Taliban auf die Büroräume der Organisation Development Alternatives Inc (DAI). Ein weiterer Ausländer, dessen Identität noch unklar sei, habe Schussverletzungen am Arm erlitten.

Die Selbstmordattentäter und bewaffnete Männer hatten den Angaben zufolge am Morgen die DAI-Niederlassung in Kundus gestürmt. Ein erster Selbstmordattentäter sprengte sich am Eingang des Geländes in die Luft, ein zweiter innerhalb des Komplexes. Zwei Selbstmordattentäter wurden von Sicherheitskräften getötet, bevor sie sich in die Luft sprengen konnten, sagte Omar. Nach dem Anschlag sicherten afghanischen Soldaten den Komplex.

Die Organisation DAI ist ein Vertragspartner der staatlichen US-Hilfsorganisation USAID. In Kundus befindet sich auch ein regionales Wiederaufbauteam der Bundeswehr.