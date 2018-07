Nordkorea hat sich bereiterklärt, im Streit um sein Atomprogramm an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Eine entsprechende Erklärung gab das Außenministerium des kommunistischen Landes am Samstag, nachdem der UN-Sicherheitsrat die Versenkung eines südkoreanischen Militärschiffes , nicht aber den mutmaßlichen Täter Nordkorea angeprangert hatte.

Das UN-Gremium hatte zuvor in einer einstimmig angenommenen Erklärung den Angriff auf die südkoreanische Korvette "Cheonan" im März verurteilt. "Mit großer Sorge" sei zur Kenntnis genommen worden, dass eine internationale Untersuchung in Südkorea den kommunistischen Norden für die Versenkung verantwortlich gemacht habe.

Trotzdem findet sich keine Kritik an Nordkorea im Text. Die vorsichtig formulierte Erklärung wird als Konzession an China gesehen, das nach wie vor gute Kontakte zum weitgehend isolierten Regime in Pjöngjang pflegt.

Nordkorea teilte nun mit, es werde "konsequent Anstrengungen für den Abschluss eines Friedensvertrags und die Denuklearisierung durch die Sechs-Parteien-Gespräche auf gleichberechtigter Basis unternehmen". So wurde ein Ministeriumssprecher in Pjöngjang von den Staatsmedien zitiert.

Das Land hatte zuvor wiederholt den Willen geäußert, die im April 2009 abgebrochenen Atomverhandlungen mit China, den USA, Südkorea, Japan und Russland wieder aufzunehmen. Eine konkrete Zusage machte Pjöngjang jedoch bislang nicht und forderte wiederholt die Aufhebung von UN-Sanktionen, bevor es an den Verhandlungstisch zurückkehre.