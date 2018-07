Fahnder der Finanzpolizei durchsuchten das Haus des Vermögensverwalters von L'Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt, die als Schlüsselfigur der französischen Spendenaffäre Affäre gilt. Sie bestritt bei einer Vernehmung in Paris die Vorwürfe, 150.000 Euro für Sarkozys Wahlkampf übergeben zu haben .

Bettencourts Vermögensverwalter Patrice de Maistre war am Donnerstag bei einer Gegenüberstellung mit der früheren Buchhalterin der reichsten Frau Frankreichs konfrontiert worden, Claire Thibout, die den Vorwurf der illegalen Wahlkampf- und Parteispenden erhoben hatte. Thibout gibt an, sie habe 50.000 Euro abheben müssen. De Maistre habe weitere 100.000 Euro besorgt, die dem Schatzmeister der regierenden UMP, Eric Woerth, für den Präsidentschaftswahlkampf von Sarkozy 2007 übergeben werden sollten. Laut einem Bericht der Onlineausgabe der Zeitung Le Monde wies de Maistre dies zurück und sagte: "Ich habe kein Geld an Herrn Woerth übergeben und hatte nie die Absicht."

Bettencourt, die 87-jährige Hauptaktionärin des L'Oréal-Konzerns, wird zudem Steuerhinterziehung vorgeworfen. Fahnder durchsuchten am Freitag auch den Sitz ihrer Vermögensverwaltungsgesellschaft Clymène, wie es im Umfeld der Ermittler hieß. Die Milliardärin hatte die Steuerflucht indirekt bereits eingestanden und versichert, dies in Ordnung bringen zu wollen. De Maistre bestreitet, die fraglichen Konten in der Schweiz in einem Umfang von rund 78 Millionen Euro verwaltet zu haben.

Der heutige Arbeitsminister Woerth war durch die Affäre immens unter Druck geraten. Mit Spannung wird ein Bericht der Finanzinspektion spätestens am Montag erwartet, in dem unter anderem seine Rolle in der Steueraffäre untersucht wird. Woerth wird ein Interessenskonflikt vorgeworfen, weil er als Haushaltsminister bis März für Steuersünder zuständig war, während seine Frau gleichzeitig bei Bettencourts Vermögensverwaltungsgesellschaft Clymène arbeitete.

Woerth, der alle Vorwürfe bestreitet, soll 2008 auch seine Zustimmung zu einer Steuerrückzahlung von 30 Millionen Euro an Bettencourt gegeben haben. Die Justiz wertet derzeit heimliche Tonbandaufnahmen aus dem Hause Bettencourt auf, die angeblich die Finanztransaktionen de Maistres für die L'Oréal-Milliardärin und eine Verbindung zu Minister Woerth beweisen.

Die Zeitschrift Marianne berichtete in ihrer Onlineausgabe, sie habe die Kassenbücher der ehemaligen Buchhalterin teilweise auswerten können. Demnach seien in den vier Monaten vor der Präsidentschaftswahl 2007 mehr als 380.000 Euro von Bettencourts Konten abgehoben worden, sehr viel mehr als sonst üblich. Die Bestimmung des Geldes ist demnach unklar. Doch sei bei Beträgen von insgesamt 183.350 Euro der Zusatz "Herr" oder "Herr Bettencourt" im Kassenbuch eingetragen – dies schrieb die Buchhalterin nach eigenen Angaben immer dann dazu, wenn Geld für politische Zwecke bestimmt war.

Thibout hatte am Donnerstag einigen Vorwürfen widersprochen , mit denen sie zitiert worden war. So wies sie die Aussage zurück, Sarkozy habe sich im Hause Bettencourt selbst regelmäßig Geldumschläge abgeholt. Dadurch geriet die Zeugin aus Sicht der Regierung, die seit Wochen von einer Kampagne gegen Arbeitsminister Woerth spricht , ins Zwielicht.

Das Vertrauen der Franzosen in Präsident Nicolas Sarkozy ist nach den Enthüllungen über einen möglichen Parteispendenskandal auf einen neuen Tiefstand gesunken. Nicht einmal jeder dritte Wahlberechtigte sieht den Staatschef laut einer aktuellen Umfrage in der Lage, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen.



Wären schon jetzt wieder Präsidentschaftswahlen, würde Sarkozy gegen die Sozialistenchefin Martine Aubry verlieren. Die Nichtwählerquote könnte im ersten Wahlgang auf 42 Prozent steigen, berichtete die Pariser Tageszeitung Le Parisien unter Berufung auf aktuelle Befragungsergebnisse zur 2012 bevorstehenden Abstimmung.