Bundesaußenminister Guido Westerwelle hält die Türkei weiterhin nicht reif für einen EU-Beitritt. "Müsste die Frage heute entschieden werden, wäre die Türkei nicht beitrittsfähig und die Europäische Union nicht aufnahmefähig", sagte er kurz vor seinem Besuch am Bosporus der Bild -Zeitung. Damit bekräftigte der FDP-Vorsitzende Äußerungen, die er in den vergangenen Monaten gemacht hatte und die auch innerhalb der Regierungskoalition Konsens sind. So hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Vollmitgliedschaft des muslimisch geprägten Landes stets abgelehnt und plädierte stattdessen für eine "privilegierte Partnerschaft" mit der Türkei.

Westerwelle bekräftigte jedoch, Deutschland habe ein großes Interesse daran, dass die Türkei sich Richtung Europa orientiere – und dies nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. "Das Land kann bei der Lösung vieler Konflikte sehr konstruktiv helfen – ob es um Afghanistan, Iran, Jemen oder den Nahen Osten geht", wird er in Bild zitiert. Wer aber jetzt den Eindruck erwecke, der Beitritt stünde vor der Tür, liege falsch. "In Wahrheit geht es darum, die Türken nicht vor den Kopf zu stoßen und den Eindruck zu erwecken, wir seien nicht an ihnen interessiert."

Westerwelle ist am Dienstagabend in der Türkei eingetroffen. Hier will er in Ankara mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan und zuvor in Istanbul mit seinem Amtskollegen Ahmet Davutoglu zusammentreffen. Zu den akuten Krisenherden, über die die beiden sprechen wollen, gehören der Nahost-Konflikt, Afghanistan, der Irak und Iran. Meinungsverschiedenheiten gibt es vor allem, was die Einschätzung der islamistischen Palästinenser-Bewegung Hamas angeht, die den Gaza-Streifen kontrolliert. Auch bei den Iran-Sanktionen gehen die Meinungen auseinander. Die Türkei, die sich gemeinsam mit Brasilien als Vermittler im Nuklearstreit versucht hatte, will sich den verschärften EU-Sanktionen gegen die Islamische Republik nicht anschließen.

Die deutsche Zurückhaltung zu einem EU-Beitritt der Türkei steht im Widerspruch zur Haltung Großbritanniens. Der britische Premierminister David Cameron, der wenige Stunden vor Westerwelle nach Ankara geflogen war, bezeichnete sich dort als leidenschaftlichen Befürworter eines türkischen Beitritts, zeigte sich verärgert über die schleppenden Beitrittsverhandlungen und kritisierte damit indirekt auch Deutschland und Frankreich. Er sei "wütend" darüber, wie die Fortschritte der Türkei hin zu einem EU-Beitritt durchkreuzt würden, sagte er vor Geschäftsleuten in der türkischen Hauptstadt. Die Türkei habe als Nato-Mitglied geholfen, Europa zu verteidigen und arbeite in Afghanistan Seite an Seite mit den europäischen Partnern zusammen. "Es ist einfach falsch zu sagen, die Türkei kann das Lager bewachen, darf aber im Zelt nicht Platz nehmen."

In seiner Rede versprach Cameron, der "stärkstmögliche Anwalt" für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei sein zu wollen. Der konservative Regierungschef forderte das Land zugleich auf, mit aller Kraft Reformen umzusetzen, die für einen EU-Beitritt nötig seien. "Ich will, dass wir zusammen eine Straße von Ankara nach Brüssel bauen."

Die EU verhandelt seit 2005 mit der Türkei über einen Beitritt. Nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich und anderen europäischen Ländern gibt es massive Widerstände gegen eine Vollmitgliedschaft des muslimisch geprägten Landes. Die Gespräche gehen aber nur schleppend voran. Hauptgrund ist der ungelöste Streit mit der griechischen Republik Zypern.