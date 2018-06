Mit solchen Gastgeschenken konnte Guido Westerwelle nicht konkurrieren. Auf seiner Reise nach Istanbul und Ankara traf der deutsche Außenminister überall auf die Geschenkpapierreste des neuen britischen Premierministers. David Cameron hatte den Türken vollmundig den Beitritt in Aussicht gestellt. Er wolle eine Straße nach Brüssel bauen, sagte er in Ankara, der Widerstand bestimmter EU-Länder (sprich: Frankreich und Deutschland) "ärgere" ihn geradezu. Über derlei rhetorische Mitbringsel freute man sich sehr in Ankara. Westerwelle musste bei seinem Besuch am Dienstag und Mittwoch zwischen den Distanzübungen seiner Kanzlerin und den Umarmungen des britischen Premiers den richtigen Ton treffen. Wie hat er das gemacht?

Gar nicht so schlecht. Schon vorab sendete er durch die Berliner Presse die Nachricht, dass die Türkei derzeit noch "nicht beitrittsfähig" sei. Das ist richtig und würde auch in Ankara niemand ernsthaft behaupten wollen. Aber natürlich fehlte da noch was Nettes, Erbaulicheres für die Türken. Und das lieferte Westerwelle in Istanbul nach. Vor ausgesprochen netter Bosporuskulisse sagte er: "Wir haben ein strategisches Interesse am Europakurs der Türkei", und bekräftigte dann - leicht anders akzentuiert - auf türkisch: "Die Richtung der Türkei ist Europa!". Das kam an.

Überhaupt scheint das Verhältnis von Westerwelle zu Außenminister Ahmet Davutoglu gut zu sein. Die beiden sprachen von "Freundschaft" und "vertrauensvollen Beziehungen", und wenn man sie da so vor dem Bosporus lächeln sah, dann mochte man ihnen das auch glauben. Westerwelle spricht deutsch, Davutoglu, ein Absolvent eines deutschsprachigen Gymnasiums in Istanbul, versteht mühelos; Davutoglu aber antwortet lieber auf Englisch, weil er sich darin dann doch sicherer fühlt. Westerwelle sagte: "Wir Deutsche sind sehr beeindruckt von den großen Erfolgen der Türkei in den letzten Jahren." Daraufhin lächelt Davutoglu einfach nur und lädt den Freund Guido zu einer Bosporustour ein.

Doch war nicht alles leichte Kost bei diesem Treffen. Die EU hat am Montag neue Sanktionen gegen Iran verhängt, der nicht von seinem ambitiösen und nebulösen Atomprogramm lassen will. Die Türkei hält nicht viel von Sanktionen und will lieber reden, so lange es irgend geht. Soeben brachte Davutoglu seine Amtskollegen aus Brasilien und Iran zusammen. Doch eine Neuauflage der Dreier-Vereinbarung vom 13. Mai, die in den USA für so viel Ärger gesorgt hatte, gab es nicht. Im Gegenteil: Davutoglu war sichtlich bemüht, die Bedeutung des Treffens herabzuwürdigen und die Präsenz des Iraners in den Hintergrund zu stellen. Es scheint, dass Westerwelle hier den engen Draht zu Davutoglu halten will, um ähnlichen Ärger wie im Mai künftig zu verhindern.

Zweiter heikler Punkt: Israel. Seit der Kaperung eines türkischen Hilfsschiffs und der Erschießung von neun türkischen Hilfsaktivisten am 31. Mai sind die türkisch-israelischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt. Das Misstrauen ist riesengroß, die türkischen Forderungen nach Kompensation und Entschuldigung unerfüllt. Für die Deutschen und den Westen liegt in dieser Eiszeit am Mittelmeer eine Gefahr. Sollte die Türkei bei einem nochmaligen Zusammenstoß mit Israel in diesen oder anderen Dingen die Beziehungen zu Jerusalem abbrechen, würden sich die Gewichte im Nahen Osten verschieben. Dann hätten die beiden Demokratien, die beiden pro-westlichen Staaten in Nahost, keine Beziehungen mehr. Dann würde der Westen ständig vor die Wahl "Israel oder Türkei" gestellt. Dann würden die Reibungen zwischen dem Nato-Land Türkei und der Nato-Vormacht USA weiter wachsen. Das alles gilt es zu verhindern.

Guido Westerwelles Bosporus-Diplomatie kommt da zur rechten Zeit und auch in der rechten Intensität. Mit Davutoglu traf er sich eine Nacht und einen halben Tag, Mittwochmittag traf er dann noch mit Premier Erdogan zusammen. Wenn Westerwelle diesen Draht nun weiter gut pflegt, kann er eine Lücke besetzen, die allein mit David Camerons EU-Versprechungen nicht gefüllt wird. Die Deutschen haben wesentlich bessere Beziehungen zu Israel als die Briten, sie sind zugleich viel entscheidender für den künftigen EU-Beitritt der Türkei als London. Wenn ein EU-Land glaubhaft Vermittler-Botschaften nach Ankara senden kann, wenn ein Land der Türkei in der EU etwas anzubieten hat, dann ist es Deutschland.

Viele CDU-Politiker sind sich der Schlüsselrolle Deutschlands gegenüber der Türkei leider nur in negativer Hinsicht bewusst: "Kein Beitritt!" Guido Westerwelle scheint auch die positive Seite zu sehen: Dass die Türkei für Europa sehr wichtig ist, und dass Deutschland für die Türkei der zentrale Ansprechpartner in der EU ist. Nur daraus kann gute Außenpolitik werden.