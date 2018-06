Neuer Unmut über den Isaf-Einsatz in Afghanistan: Auf einem spanischen Stützpunkt im Nordwesten Afghanistans hatten Sicherheitskräfte nach Behördenangaben einen einheimischen Polizisten erschossen, der zuvor zwei spanische Ausbilder und deren Dolmetscher getötet hatte. Spaniens Regierung sprach von einem Attentat.

Der afghanische Polizist eröffnete nach Angaben der afghanischen und der spanischen Behörden auf dem Stützpunkt in der Provinz Badghis während eines Trainings mit einem Sturmgewehr das Feuer auf die spanischen Ausbilder und ihren Übersetzer. Nach Darstellung des für den Westen Afghanistans zuständigen Polizeichefs Abdul Rauf Ahmadi ging dem Schusswechsel ein Streit zwischen den Männern voraus. Spaniens Innenminister Alfredo Perez Rubalcaba indes sprach von einem "terroristischen Anschlag". Die Nato-Truppe Isaf teilte mit, die Hintergründe des Schusswechsels seien zunächst nicht bekannt.

Hunderte afghanische Männer protestierten daraufhin vor dem Stützpunkt gegen den Tod des einheimischen Polizisten. Das afghanische Fernsehen zeigte Bilder, wie die wütende Menge Steine auf das Tor des Stützpunktes schleuderte. Laut Gesundheitsbehörden wurden dabei 25 Menschen verletzt. Einige von ihnen erlitten demnach Schusswunden. Polizeichef Ahmadi sprach hingegen von lediglich drei verletzten jungen Männern.

In Afghanistan gab es in den vergangenen Monaten mehrere Angriffe von einheimischen Polizisten oder Soldaten auf ihre westlichen Ausbilder. Zuletzt wurden Mitte Juli drei britische Soldaten in der südlichen Unruheprovinz Helmand von einem afghanischen Armeeangehörigen an einem Straßenkontrollpunkt erschossen. Es ist bekannt, dass die aufständischen Taliban versuchen, die einheimischen Sicherheitskräfte zu infiltrieren, umso die ausländischen Truppen im Land anzugreifen.

Die Gewerkschaft der Polizei forderte eine Überprüfung der Sicherheitsstandards in den Ausbildungscamps. Die in Afghanistan eingesetzten ausländischen Polizisten "befinden sich in einem Bürgerkrieg, in dem man nur schwer zwischen Freund und Feind unterscheiden kann". Die an der Afghanistan-Mission beteiligten Länder müssten zusammen für mehr Sicherheit sorgen. Am Hindukusch sind derzeit auch rund 200 deutsche Polizeiausbilder im Einsatz.