Das blutige Feuergefecht an der israelisch-libanesischen Grenze hat die Sorge geschürt, dass die Spannungen zwischen beiden Staaten erneut zunehmen. Die US-Regierung zeigte sich "außerordentlich besorgt" über den Schusswechsel. Sie forderte beide Seiten zu "maximaler Zurückhaltung" auf. Außenamtssprecher Philip Crowley sagte, die USA stünden mit beiden Regierungen in Kontakt. Das Geschehene dürfe sich nicht wiederholen. "Das letzte, was wir sehen wollen, ist, dass sich der Vorfall zu etwas Ernsterem ausweitet", sagte Crowley.

Auch die UN reagierten besorgt. Generalsekretär Ban Ki Moon rief beide Staaten zu "größtmöglicher Zurückhaltung" auf und forderte, die Konfliktparteien sollten mit der UN-Militärmission im Libanon (Unifil) zusammenarbeiten. Diese wolle die Umstände untersuchen, die zu den Kämpfen geführt hätten.

Zuvor war in New York bereits der Weltsicherheitsrat zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammengekommen. "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben beide Seiten aufgefordert, an der UN-Resolution 1701 festzuhalten", sagte anschließend der amtierende Ratsvorsitzende, der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin. Mit der Resolution war der Libanonkrieg 2006 beendet worden.

Aus Brüssel kamen ähnliche Reaktionen. Sie sei sehr besorgt über den Vorfall, sagte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton. "Auf beiden Seiten der Grenze sollten umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um eine weitere Eskalation der Spannungen oder irgendeine Form weiterer Gewalt zu verhindern." Die EU unterstütze eine sofortige und komplette Untersuchung des Feuergefechts.

Am Dienstag waren während mehrstündiger Gefechte an der Grenze beider Länder zwei libanesische und ein israelischer Soldat sowie ein Journalist der libanesischen Tageszeitung Al-Akhbar , die der Hisbollah nahe steht, getötet. Ein Reporter des Fernsehsenders Al-Manar erlitt Verletzungen. Es waren die schwersten Kämpfe seit dem Sommerkrieg 2006, als Israel nach der Verschleppung zweier Soldaten durch die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon einmarschierte. Damals starben 1200 Libanesen und 160 israelische Soldaten.

Augenzeugenberichten zufolge dauerte der Schusswechsel vier Stunden. Die Gefechte, bei denen Israel libanesischen Angaben zufolge auch Kampfhubschrauber und Artillerie einsetzte, flauten im Tagesverlauf wieder ab.

Was genau die Kämpfe auslöste, darüber machen die Konfliktparteien bislang widersprüchliche Angaben. Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri, der in Italien im Urlaub ist, bezichtigte Israel der "Aggression" und der "Verletzung der Souveränität des Libanons". Nach Darstellung der Regierung in Beirut soll eine israelische Einheit nahe dem Dorf Adisseh auf libanesisches Gebiet vorgedrungen sein, um dort einen Baum zu fällen, der ihnen die Sicht auf den Grenzstreifen nahm. Die libanesischen Streitkräfte hätten Warnschüsse abgegeben, worauf die Israelis gezielt zurückgeschossen hätten.

Ein israelischer Armeesprecher entgegnete wiederum, die eigenen Soldaten seien zuerst beschossen worden, obwohl sie die Grenzlinie nicht überschritten hätten. Israels Militär warf der libanesischen Armee "gezielte Provokation" vor. Routinearbeiten an der Grenze seien mit der UN-Militärmission im Libanon abgesprochen gewesen. Die Regierung in Jerusalem warnte das Nachbarland vor "Konsequenzen", sollten sich derartige Vorfälle wiederholen.

Eine direkte Konfrontation Israels und der libanesischen Armee an der gemeinsamen Grenze ist sehr ungewöhnlich. Meist ist nur die Hisbollah-Miliz an derartigen Scharmützeln beteiligt. Diese lobte den "heldenhaften Kampf" der libanesischen Soldaten und kündigte an, in den Konflikt einzugreifen, sollte es zu ähnlichen Vorfällen kommen. "Die israelische Hand, die nach der libanesischen Armee greift, wird abgehackt", sagte Hisbollah-Chef Sajjed Hassan Nasrallah in einer Videobotschaft. Er glaube allerdings nicht, dass der Vorfall zu einem größeren Konflikt führen werde.