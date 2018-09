Die Republikaner in Arizona schicken John McCain zum fünften Mal ins Rennen um einen Sitz im Senat in Washington. Der frühere US-Präsidentschaftskandidat konnte sich deutlich gegen seinen republikanischen Mitbewerber J. D. Hayworth durchsetzen. Vorangegangen war ein parteiinterner Wettstreit, bei dem es lange nicht nach einem erneuten Erfolg für McCain aussah.

Sein Konkurrent Hayworth ist ein ehemaliger Kongressabgeordneter und erzkonservativer Radiomoderator, der im Wahlkampf mit populistischen und von US-Medien als ausländerfeindlich interpretierten Äußerungen von sich reden machte. Er gilt als Protestkandidat, der sich wie andere vom rechten Spektrum lose unter dem Begriff Tea Party Movement firmiert . Der 73-jährige McCain gehört dagegen zum Washingtoner Parteiestablishment, das in diesem Jahr mit einem ungewöhnlich großen Unmut der Parteibasis konfrontiert war.

So abhängig ist John McCain von Sarah Palin. Martin Klingst berichtet aus Arizona © Kris Connor/Getty Image

So nannten Anhänger der einflussreichen Tea Party McCain einen Rino , einen Republican in name only . Hayworth beschimpfte seinen Konkurrenten als Moderate , einen Gemäßigten, und warf ihm vor, mit Demokraten zusammenzuarbeiten. McCain sah sich gezwungen , mehr als 20 Millionen Dollar in seinen Vorwahlkampf zu investieren. Dennoch konnte er Hayworth in Umfragen lange Zeit nicht hinter sich lassen.

Die konservativen Parteikreise konnte McCain erst dann wieder für sich gewinnen, als er in einigen politischen Fragen – Immigration, Abtreibung, Steuer- oder Klimapolitik – weiter nach rechts schwenkte. Einen großen Anteil an seinem erneuten Erfolg wird auch Sarah Palin zugeschrieben, einst Vizepräsidentschaftskandidatin unter McCain und heute Ikone des rechten Parteiflügels. Trotz ihrer großen Nähe zur Tea Party setzte sie sich für den Senator ein.

Die Unterstützung Palins nutzte offenbar auch einem anderen Kandidaten: In Alaska, wo Palin bis zum Juli 2009 als Gouverneurin regierte, siegte der Republikaner Joe Miller knapp vor der Senatorin Lisa Murkowski. Zehn Jahre lang saß die Republikanerin für den Bundesstaat im Kongress. Doch seit sich Palin für den Anwalt Miller aussprach, stiegen dessen Umfragewerte deutlich an.

Um die Kandidatur für den Senat ging es auch in Vermont, Oklahoma und Florida. Hier konnte sich bei den Demokraten der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Kendrick B. Meek gegen den milliardenschweren Bauunternehmer Jeff Greene durchsetzten.

Bei den Kongresswahlen am 2. November werden in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 37 von 100 Senatoren neu gewählt. Die Republikaner versprechen sich hohe Zugewinne. Den gegnerischen Demokraten und ihrem obersten Repräsentanten, US-Präsident Barack Obama, macht vor allem die anhaltend schlechte Wirtschaftslage zu schaffen. Demoskopen halten einen Erdrutschsieg der Opposition für denkbar.