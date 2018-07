Inhalt Seite 1 — Nachrichten aus Kims Schwarzem Loch Seite 2 — Auf einer Seite lesen

"Wenn der Tiger stirbt, hinterlässt er sein Fell. Wenn ein Mensch stirbt, möge er seinen Namen hinterlassen." Kim Jong Ryul hat sich jahrelang vor den Häschern Nordkoreas versteckt. Mit dem konfuzianischen Sprichwort antwortet er auf die Frage, warum er sich nun aus seiner Deckung wagt.

Vor 16 Jahren wurde er für tot erklärt. Er hatte seine eigene Ermordung inszeniert und verschwand im Untergrund, war plötzlich weg. Seitdem hielt sich der Nordkoreaner illegal in Europa auf. Jetzt weiß auch Pjöngjang, in welchem Land er steckt: Der Totgesagte lebt in Österreich, ist nun ein "Vaterlandsverräter". Und er will erzählen, sich "rächen", wie der 76-Jährige sagt.

Rächen will er sich an dem System, dem er Jahrzehnte lang diente. Dem Land, in dem alle Angst haben – die Menschen vor dem Gulag, der Staat vor seiner Bevölkerung. Sein Diktator Kim Jong Il ist für einen exzentrischen Lebensstil bekannt. Dem Volk präsentiert er sich als Halbgott und lässt es zugleich verhungern, der Welt droht er mit Atomwaffen. Nordkorea ist ein "schwarzes Loch" der Informationen. Wie das Leben der Menschen dort aussieht, davon hat man außerhalb kaum eine Vorstellung. Hin und wieder gelingt es Journalisten ins Land zu kommen und Eindrücke mitzubringen. Es sind Mosaiksteinchen, die zusammengefügt werden müssen. Informationen über den Kim-Clan und die Machtprozesse stützen sich vor allem auf Berichte von Flüchtlingen und Überläufern wie Kim Jong Ryul.

Der gebürtige Bauernsohn diente sich hoch, er war Parteimitglied, Offizier und Ingenieur im sogenannten Hauptquartier, der für Sicherheit und Komfort der Diktatorenfamilie zuständigen Behörde. Er hat nach eigenen Angaben an Atombunkern mitgebaut, Abhöranlagen beschafft, Technologien, Waffen und Luxusgüter für den Staatsgründer Kim Il Sung und dessen Sohn und jetzigen Herrscher Kim Jong Il im westlichen Ausland, vor allem in Österreich, eingekauft. Da die Nordkoreaner einen 30-Prozent-Aufschlag auf die marktüblichen Preise und mit Bargeld bezahlten, fanden sich leicht Geschäftspartner.

Die Parteiführung vertraute ihrem linientreuen und korrekten Spitzen-Einkäufer, der mit immer mehr Kompetenzen für immer größere Einkaufstouren in Westeuropa ausgestattet wurde. Weil er aber anders als die meisten Nordkoreaner die Freiheit kennenlernte, habe er seine Zweifel an dem Regime irgendwann nicht mehr unterdrücken können, erzählt Kim Jong Ryul. Bei einem Flug nach Bratislava 1994 ergriff er die Gelegenheit zur Flucht, der nordkoreanische Geheimdienst konnte ihn nicht mehr finden. Ein Jahr später wurde er für tot erklärt und seitdem als Held verehrt. Doch an seinem 70. Geburtstag, so Kim, habe er sich an das konfuzianische Sprichwort mit dem Tiger erinnert und beschlossen, wieder aufzutauchen und zu reden.

Er habe auch nicht geplant, sich so lange verstecken zu müssen. Doch die Hoffnung, dass das Regime in Nordkorea in absehbarer Zukunft zusammenbreche, hat er mittlerweile aufgegeben. Vergeblich wartet er auf den Umsturz.

Das Land ist zumindest in einer Übergangsphase, denn offenbar wird ein Machtwechsel eingeleitet. Die Gesundheit des 68-jährigen Machthabers ist seit einem Schlaganfall vor zwei Jahren angeschlagen. Zum ersten Mal seit 44 Jahren hat Kim Jong Il für den September einen Parteitag der Kommunistischen Partei einberufen, auf dem sein Sohn Kim Jong Un auch offiziell zum Präsidenten für den dynastisch vererbten Diktatorenjob ausgerufen werden soll.