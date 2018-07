BP steht erneut massiv in der Kritik. Nach Informationen der New York Times hat der britische Konzern bei der Bekämpfung der Ölpest im Golf von Mexiko exzessiv toxische Lösungsmittel eingesetzt – und sich dabei über Richtlinien hinweggesetzt. Auch die Küstenwache, welche die Genehmigungen für den Einsatz erteilt, soll die Vorschriften mehrfach missachten haben. Die toxischen Chemikalien – so genannte Dispergatoren – sollten das freigesetzte Öl in kleinere Tröpfchen zersetzen. Der Einsatz des verwendeten Mittels birgt Risiken für das Ökosystem sowie für Tiere und Pflanzen.

Dem Bericht der Zeitung zufolge hatte die Environmental Protection Agency (EPA), eine Umweltschutzbehörde der Regierung, am 26. Mai eine Direktive erlassen, die den Einsatz der Chemikalie strikt begrenzen sollte. Nach dem Willen der Behörde, sollte das Lösungsmittel nur noch in "seltenen" Fällen verwendet werden, wenn "Ausnahmen nötig würden".

Einem Komitee des amerikanischen Kongresses liegen nun Dokumente und Briefwechsel vor, aus denen hervorgeht, dass BP täglich hohe Mengen des Mittels einsetzte und hierfür von der Küstenwache Genehmigungen erhielt – auch nach dem 26. Mai. In einigen Fällen spezifizierte BP die Mengenangaben in seinen Anfragen offenbar nicht einmal. Die Küstenwache erlaubte dem Konzern dennoch, die giftigen Dispergatoren zum Einsatz zu bringen, berichtet die New York Times .

Nach Informationen des Energie- und Umweltschutzkomitees erbat BP innerhalb von 48 Tagen mehr als 74 Ausnahmen, von denen alle bis auf zehn von der Küstenwache erteilt wurden. In anderen Fällen sollen die Anfragen des Ölkonzerns sogar erst gekommen sein, nachdem die Chemikalie bereits eingesetzt wurde. In einem Fall habe die Küstenwache sogar mehr Lösungsmittel freigegeben, als überhaupt erbeten worden war. Der Einsatzleiter der Regierung im Kampf gegen die Ölpest, Thad Allen, und die Leiterin der Umweltschutzbehörde EPA kündigten eine Ermittlung an.

Der Einsatz der Dispergatoren war von vornherein umstritten . Die Lösungsmittel zersetzen das Öl in kleinere Tropfen, die wiederum besser von natürlichen Bakterien verarbeitet werden können. Für die Meerestiere birgt der Einsatz ein Risiko, da die Chemikalien giftig sind. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass sie dazu führen können, dass zu viele zersetzende Bakterien entstehen, die dann wiederum dem Wasser den Sauerstoff entziehen.

Unterdessen weitet sich die Debatte um weitere Offshore-Bohrungen aus. Auf thailändischen Insel Samui protestierten Tausende Bürger gegen die Erlaubnis der Regierung, 42 Kilometer vor der Küste nach Öl bohren zu lassen. Dorfbewohner, Studenten, Fischer, Reiseanbieter, Hoteliers und Umweltschützer formierten sich zu einer 52 Kilometer langen Kette, wie die Bangkok Post berichtet.

Einige Demonstranten hielten Poster mit Bildern der Umweltkatastrophe nach der Explosion der Bohrplattform Deepwater Horizon am 20. April hoch. Das thailändische Unternehmen NuCastle, eine Tochterfirma der Coastal Energy Company mit Sitz in London, hatte kürzlich eine Lizenz für die Suche nach Öl vor der Küste von Samui erhalten. Fischer wollen diese Bohrungen verhindern. Andere Umweltaktivisten wollen juristisch gegen die Regierung vorgehen, wenn sie die Bohrerlaubnis nicht bis Donnerstag zurückzieht.

Samui liegt im Golf von Thailand, wo Energiekonzerne große Erdgasreserven entdeckt haben. Diese decken mittlerweile knapp ein Drittel des thailändischen Energiebedarfs. Größere Ölvorkommen wurden bei der Suche in den vergangenen 40 Jahren nicht gefunden.