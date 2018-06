Schon seit Tagen schüttet es im Sauerland wie aus Kübeln. Ruhr, Emscher und Lippe treten über die Ufer. Die Flut setzt die Häuser von 11 Millionen Menschen zwischen Duisburg und Dortmund unter Wasser. Das gesamte Ruhrgebiet säuft ab.

So ungefähr ergeht es gerade Pakistan. 14 Millionen Menschen im Herzen des Landes, der Kornkammer Punjab und in Sindh, steht das Wasser bis zum Hals. Hierzulande aber nehmen die Medien, und damit die Öffentlichkeit, die Katastrophe bisher nur am Rande wahr.

Warum ist das so? Professionelle Helfer antworten so:

Falscher Schauplatz: Pakistan ist kein Land, das wir lieben. Statt Karibikflair wie in Haiti eine Holperdemokratie mit Atomwaffen, verstrickt in einen wenig erfolgreichen Dauerkrieg in der Grenzregion zu Afghanistan. Dazu Hort radikaler Islamisten, Ausgangsort der Taliban, die Ärzte umbringen oder schwangere Frauen auspeitschen und erschießen. Und die sich jetzt auch noch als Retter in der Not gerieren. Dazu ein Land, wo ohnehin ständig etwas passiert, Erdbeben, Erdrutsche, Wasserstürze, jedes Jahr Monsun.

Kaum dramatische Fernsehbilder: Fluten werden meist in der Draufsicht dargestellt – aber so erkennt man wenig von der Not der Menschen. Vernichtete Ernten, weggespülte Hütten, zerstörte Straßen verdeckt das Wasser. Bleiben Lager mit Geretteten, die aussehen wie jedes andere Elendsquartier.

Es passiert einfach zu oft: Erdbeben in Haiti, in Chile, in China, Fluten in Polen, Indien, China, Sachsen, Waldbrände in Russland, Erdrutsch in China. Wer kommt da noch mit.

Zu wenig Opfer: Es ist zynisch, aber der Nachrichtenwert einer Katastrophe richtet sich allzu oft nach der Zahl der Toten. Durch das Erdbeben in Haiti wurden 300.000 Menschen getötet, 220.000 starben 2004 durch den Tsunami. Da erscheinen 1500 tote Flutopfer in Pakistan wenig. Weshalb sich jede Meldung genötigt sieht, ein schnelles "aber" nachzuschieben: Nur so wenig Tote, "aber" 14 Millionen, deren Lebensgrundlage vernichtet ist.