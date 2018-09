Vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen mit dem kommunistischen Norden hat der südkoreanische Präsident Lee Myung Bak einen Drei-Stufen-Plan für eine Wiedervereinigung Koreas vorgeschlagen. Die Gründung einer "Friedensgemeinschaft" und einer "Wirtschaftsgemeinschaft" zwischen Süd- und Nordkorea solle dazu führen, die "Mauer der unterschiedlichen Systeme abzuschaffen und eine Gemeinschaft der koreanischen Nation zu bilden".

In einer Rede zum 65. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft (1910-45) machte Lee jedoch klar, dass die erste Stufe erst erreicht werden könne, wenn das kommunistische Nordkorea gleichzeitig auch atomar abrüste.

"Die innerkoreanischen Beziehungen erfordern heute ein neues Paradigma", sagte Lee. Beide Staaten hätten ihr Geschick selbst in der Hand. Sie müssten Koexistenz statt Konfrontation, Fortschritt statt Stillstand wählen. Lee, der in der Rede den Ton für die Regierungspolitik für die zweite Hälfte seiner fünfjährigen Amtszeit anstimmte, rief das weitgehend isolierte Regime in Pjöngjang auf, eine Entscheidung für "eine mutige Veränderung" zu treffen.

Gleichzeitig sprach sich Lee für eine Steuer aus, mit der die Wiedervereinigung finanziert werden soll. "Die Wiedervereinigung wird definitiv kommen", sagte Lee. Daher müssten bereits jetzt Beratungen beginnen, wie die damit verbundenen finanziellen Belastungen von schätzungsweise einer Billion Dollar getragen werden könnten.

Fast fünf Monate nach der Versenkung eines südkoreanischen Kriegsschiffes warnte der konservative Staatschef das Nachbarland zugleich eindringlich vor neuen Provokationen. Nordkorea habe die Korvette Cheonan am 26. März "zum Schaden der Hoffnungen auf Frieden" angegriffen. "Weder darf Nordkorea jemals wieder eine weitere Provokation begehen, noch werden wir es hinnehmen, wenn es das erneut tut", sagte Lee. Nordkorea bestreitet eine Verwicklung in den Zwischenfall, bei dem 46 Seeleute getötet wurden.

Das nordkoreanische Militär drohte indessen unbeeindruckt mit "der schlimmsten Bestrafung" auf ein weiteres geplantes Militärmanöver der US-Streitkräfte gemeinsam mit Südkorea. Das Manöver beginnt am Montag und soll zehn Tage dauern. Nordkorea werde den "Eisenhammer einer gnadenlosen Antwort schwingen", hieß es in einer von den staatlichen nordkoreanischen Medien veröffentlichten Erklärung des Generalstabs der Volksarmee.

Es ist das zweite gemeinsame Manöver von südkoreanischen und amerikanischen Streitkräften innerhalb eines Monats. Anders als die Seeübung Ende Juli, mit dem beide Länder auf den Untergang des südkoreanischen Kriegsschiffes "Cheonan" reagierten, handelt es sich um ein jährliches Manöver. Es nehmen 30.000 US-Soldaten und 56.000 südkoreanische Soldaten teil. US-Angaben zufolge handelt es sich um eine der größten gemeinschaftlichen Militärübungen weltweit. Vor dem Seemanöver hatte Nordkorea bereits mit einem "heiligen Krieg der Vergeltung" gedroht.