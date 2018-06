Inhalt Seite 1 — Krisenprävention dient auch unserer Sicherheit Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die gegenwärtige Situation der Welt ist eher ernüchternd: Mehr als 900 Millionen Hungernde gibt es noch immer, ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in extremer Armut von weniger als 1,25 US-Dollar am Tag. Bis 2030 werden zudem fast 50 Prozent der Weltbevölkerung unter extremem Wassermangel leiden, während der weltweite Nahrungsmittelbedarf um weitere 50 Prozent zunimmt. Dies alles vor dem Hintergrund weiterhin steigender Intensität von Naturkatastrophen infolge des Klimawandels – Pakistan ist nur das jüngste Beispiel – und steigender Bevölkerungszahlen auf acht Milliarden in den nächsten 15 Jahren.

Wenn also die über 140 Staats- und Regierungschefs auf dem Millenniumsgipfel in New York zur Bekämpfung von Armut, Hunger und Krankheit zusammenkommen, müssen sie ein klares Zeichen setzen. Denn die für einzelne Länder überwältigenden Herausforderungen können nur gemeinsam gemeistert werden: als globale Solidargemeinschaft.

Hansjörg Strohmeyer leitet die Abteilung für Strategische Planung des UN-Nothilfebüros in New York. Für die UN war der deutsche Jurist unter anderem in Bosnien, Ost-Timor, Liberia, im Kosovo und im Sudan im Einsatz.

Trotz positiver Entwicklungen in vielen Staaten Asiens, Lateinamerikas und auch Afrikas sind die Zeichen deutlich: für eine wachsende Zahl von Menschen in Entwicklungsländern wird die Lage in den nächsten 20 Jahren eher kritisch, bevor es besser werden kann. Dies bedeutet zum einen, dass Entwicklungs-, Finanz- und Wirtschaftshilfe, einschließlich des so wichtigen Transfers von Know-how und Technologie, nicht nur weitergeführt, sondern beschleunigt werden müssen. Zum anderen bedeutet es, dass die weltweit bereitgestellten Finanzmittel für Entwicklung und humanitäre Hilfe weiter erhöht werden müssen.

In einer Zeit, in der globale Herausforderungen wie Klimawandel, Finanzkrise, Bevölkerungswachstum, Wasser- und Energieverknappung, Urbanisierung, Migration, Hunger und endemische Armut nicht nur häufiger, sondern auch kumulativ auftreten, kann solche Hilfe nicht länger nur Ausdruck von Wohltätigkeit sein. In einer ständig enger zusammenrückenden Welt, in der 24-Stunden-Sender Nachrichten von Katastrophen – und die damit verbundenen Erwartungen an Hilfsmaßnahmen – in Sekundenschnelle in die Wohnzimmer bringen, bedarf es eines engeren Zusammenwirkens multilateraler, bilateraler, regionaler und nationaler Einrichtungen, um Reaktionsfähigkeit, Analyse und politisches Gespür zu verbessern: ein globales antizipatorisches Netzwerk humanitärer Hilfe. Humanitäre Hilfe ist heute Investition in ein zunehmend verknüpfteres System globaler Stabilität und Gerechtigkeit. Wenn die Grundlagen der Entwicklung durch Kriege oder Naturkatastrophen zerstört werden, kann adäquate humanitäre Hilfe den Grundstein für raschen Wiederaufbau leisten und dazu beitragen, die Ausnutzung einer Krise zu politischen Zwecken zu minimieren.

Die acht UN-Millenniumsziele Die acht UN-Millenniumsziele: 1. Armut und Hunger bekämpfen: Die Zahl der extrem armen Menschen, die von weniger als 1,25 Dollar (knapp ein Euro) am Tag leben, soll bis 2015 halbiert werden, ebenso die Zahl der Hungernden. Die Umsetzung dieser Ziele ist zweifelhaft. Etwa 1,4 Milliarden Menschen weltweit sind immer noch extrem arm, 2010 wird ihre Zahl wegen der globalen Wirtschaftskrise vermutlich sogar um 64 Millionen steigen. 830 Millionen Menschen leiden immer noch Hunger. 2. Grundschulausbildung für alle Kinder gewährleisten: Alle Jungen und Mädchen sollen bis 2015 mindestens eine Grundschulausbildung erhalten. Inzwischen gehen 89 Prozent aller Kinder zur Grundschule, im Jahr 2000 waren es 83 Prozent. Angesichts des langsamen Fortschritts halten die Vereinten Nationen ein Erreichen des Ziels für unwahrscheinlich. Derzeit gehen immer noch 69 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter nicht in einen geregelten Unterricht. 3. Gleichstellung und größeren Einfluss der Frauen fördern: Die Benachteiligung von Mädchen in der Schule soll bis 2015 beseitigt werden. Weltweit kommen jedoch auf 100 Grundschüler immer noch nur 96 Grundschülerinnen. Als Erfolg verbucht es die UN, dass der Anteil der weiblichen Parlamentsabgeordneten von 1990 bis 2010 von elf auf 19 Prozent gestiegen ist. 4. Die Kindersterblichkeit senken: Die Sterberate von Kindern unter fünf Jahren soll bis 2015 um zwei Drittel sinken. Hier sieht die UN Teilerfolge: Starben 1990 noch 100 von 1000 Lebendgeborenen vor dem fünften Lebensjahr, sind es inzwischen nur noch 72 von 1000. Das bedeutet täglich 10.000 weniger Todesfälle von Kleinkindern. Nach derzeitigem Stand könnten aber nur zehn von 67 Ländern mit hoher Kindersterblichkeit bis 2015 das UN-Ziel erreichen. 5. Die Gesundheit der Mütter verbessern: Die Zahl der Mütter, die während Schwangerschaft oder Geburt sterben, soll bis 2015 um drei Viertel sinken. Doch noch immer sterben jährlich Hunderttausende Frauen an Komplikationen, die Zahl hat sich seit 2000 kaum verringert.

6. HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen: Hier gibt es Nachholbedarf: Immer noch stecken sich jeden Tag weltweit etwa 7000 Menschen mit dem HI-Virus an. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen sank aber von 3,5 Millionen im Jahr 1996 auf 2,2 Millionen im Jahr 2008. Die Zahl der Infizierten mit Zugang zu HIV-Medikamenten in armen Ländern hat sich binnen fünf Jahren verzehnfacht. 7. Eine nachhaltige Umwelt gewährleisten: Hierzu gehört unter anderem der Erhalt der Artenvielfalt und der Kampf gegen die Abholzung gefährdeter Wälder. Und vor allem die Trinkwasserversorgung: Die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser soll bis 2015 halbiert werden. Seit 1990 haben 2,7 Milliarden Menschen zusätzlich Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. 884 Millionen haben ihn derzeit nicht. Weniger gut läuft die Entwicklung bei hygienischen Sanitäranlagen: Derzeit haben 2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang dazu, bis 2015 wird diese Zahl nach UN-Schätzungen sogar leicht ansteigen. 8. Eine globale Partnerschaft im Dienst der Entwicklung schaffen: Die Exporte aus armen Ländern in Industrieländer nehmen laut den Vereinten Nationen stark zu, der Verschuldungsgrad armer Länder sinkt. Allerdings sind die reichen Länder noch weit vom UN-Ziel entfernt, 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Entwicklungshilfe zu geben; derzeit liegt die Quote bei 0,31 Prozent. Quelle: United Nations Regional Information Centre for Western Europe (UNRIC Brussels), AFP

Allein im letzten Jahrzehnt hat die UN im Schnitt über 390 Naturkatastrophen pro Jahr registriert – also mehr als eine pro Tag. Der angerichtete strukturelle Schaden hat in vielen dieser Länder die (manchmal zarten) sozio-ökonomischen Errungenschaften vieler Jahre zurückgeworfen oder gar ausradiert. In Haiti wird der wirtschaftliche Schaden gar auf 120 Prozent des Bruttoinlandsproduktes geschätzt. Ähnlich sieht es in anderen Ländern aus, gerade dort, wo schwache Regierungsstrukturen mit den kumulativen Effekten globaler Herausforderungen zusammentreffen oder ein Land ohnehin schon ein Krisengebiet ist. Die Auswirkungen von Naturkatastrophen sind in diesen Ländern noch in Jahren zu spüren – vor allem unter den zahlreichen Frauen und Kindern, für die schon vor der Katastrophe jeder Tag ein Kampf ums Überleben war.

Humanitäre Hilfe ist komplex, sie muss verlässlich, nachhaltig und über das schnell schwindende Medieninteresse hinaus geleistet werden. Es ist eine der großen Herausforderungen unserer wachsenden globalen Solidargemeinschaft, angemessene Hilfe gerade auch dort zu leisten, wo keine Kameras stehen und das tägliche Leiden eher im Stillen verläuft. Jeden Tag sterben auf der Welt zwischen 25.000 und 30.000 Kinder unter fünf Jahren an den Folgen von Unterernährung – ein Skandal und moralische Bankrotterklärung werden viele sagen.

Und zu Recht. Dort wo, wie in Niger, Dürre oder Auswirkungen des Klimawandels zusammentreffen mit hohem Bevölkerungswachstum, Nahrungsmittel-, Wasser-, und Rohstoffknappheit. Oder wie in Sanaa, der Hauptstadt des Jemen, wo Trinkwasserbrunnen bis in 1000 Meter Tiefe gebohrt werden müssen, da in Folge des städtischen Bevölkerungswachstums Sanaa bald die erste Stadt der Welt sein wird, die buchstäblich austrocknet.