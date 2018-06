Wegen der von einem radikalen US-Pastor angedrohten Verbrennung des Korans sind im afghanischen Faisabad Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstranten seien nach dem Freitagsgebet zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan aus den Moscheen gekommen und hätten sich zu den Protesten versammelt, sagte der Vizechef der Polizei in der Provinz Badachschan.

Der Sprecher der Provinzregierung sagte, afghanische Polizisten hätten das Feuer eröffnet, nachdem aufgebrachte Demonstranten Steine auf den Bundeswehrstützpunkt Faisabad warfen. Zehn Menschen erlitten Verletzungen, darunter auch Polizisten. Anfangs hatte die Provinzpolizei davon gesprochen, dass ein ein Demonstrant getötet wurde. Der Behördenchef nahm dies jedoch später zurück.

Ein Augenzeuge schilderte, der Protest sei friedlich verlaufen, bis Jugendliche damit begonnen hätten, Steine zu werfen. Demonstranten hätten "Tod für Amerika", "Tod für die Feinde des Islam" und "Der heilige Koran ist unser Gesetz" skandiert.

Auch bestätigten weder die Bundeswehr noch der Provinz-Polizeichef, dass es ein Todesopfer gegeben habe. Er sagte, die Demonstration sei aufgelöst und die Lage unter Kontrolle.

Der Provinzsprecher sagte, die Menge sei nach den Gebeten auf 5000 bis 10.000 Menschen angeschwollen und zum deutschen Feldlager gezogen. Der äußere Sicherheitsring um Bundeswehr-Camps in Afghanistan wird von afghanischen Sicherheitskräften bewacht.

Die Demonstration in Faisabad war in Afghanistan die dritte und bislang größte gegen die angedrohte Koran-Verbrennung durch eine radikale Christengemeinde im US-Bundesstaat Florida.

Ob sie stattfindet, war zuletzt weniger wahrscheinlich. Nach weltweiten Protesten und einem persönlichen Telefonanruf von US-Verteidigungsminister Robert Gates hatte der Pastor Terry Jones am Donnerstag die für Samstag geplante öffentliche Verbrennung von 200 Koran-Exemplaren zunächst abgesagt . Nur wenige Stunden später drohte er, die Entscheidung wieder rückgängig zu machen.

Das Hin und Her begründete der Pastor damit, dass sich die Voraussetzungen für die Absage der Bücherverbrennung wieder geändert hätten. Sie beruhte auf einer Vereinbarung mit der muslimischen Gemeinde in New York, dass der umstrittene Bau der Moschee nicht in der Nähe vom Ground Zero verwirklicht werden solle, wo Terroristen am 11. September vor neun Jahren die Zwillingstürme des World Trade Centers zum Einsturz gebracht hatten.

Dieser von Jones proklamierte Kompromiss wurde jedoch unmittelbar nach der Verkündung von allen Seiten dementiert. "Wir werden nicht mit unserer noch mit irgendeiner anderen Religion spielen, noch werden wir einen Tauschhandel treiben", sagte Imam Feisal Abdul Rauf. Auch die Planer des muslimischen Kulturzentrums "Park51" bezeichneten die Ankündigung als haltlos.

Die geplante Verbrennung des heiligen Buches der Muslime hatte Regierungen weltweit beunruhigt. Auch US-Präsident Barack Obama hatte sich eingeschaltet. Er appellierte an Jones, auf den "zerstörerischen Akt" zu verzichten.