Die Wahlbeobachter-Organisation Free and Fair Election Foundation of Afghanistan (Fefa) bemängelt unter anderem die Abgabe gefälschter Stimmen, Stimmabgaben von Minderjährigen und Mehrfach-Stimmabgaben einzelner Wähler in zahlreichen Wahllokalen. Nach Angaben des Guardian seien zudem Personen festgenommen worden, die gefälschte Stimmzettel horteten.



Die Fefa stellte mit 7000 Mitarbeitern die meisten Wahlbeobachter am Wahltag . Bereits nach Schließung der Wahllokale am Samstag hatte die Fefa mitgeteilt, sie habe wegen der vielen Unregelmäßigkeiten "ernste Sorgen über die Qualität der Wahl". Der Fefa-Vorsitzende Nader Naderi sagte: "Der Betrug nahm viele Formen an." Regionale Machthaber und ihre Unterstützer hätten Wähler bedroht und den Wahlprozess beeinflusst. Die Beobachter bemängelten auch die Tinte, mit der die Fingernägel von Wählern markiert wurden: Sie sollte nicht abwaschbar sein, konnte in vielen Fällen aber nach der Stimmabgabe dennoch abgewischt werden.

Was wie ein kleines Detail am Rande scheint, ist in Wirklichkeit die letzte Sicherung gegen Betrug. Denn die Zahl der in den vergangenen Jahren ausgegebenen Wahlausweise übersteigt die der Wahlberechtigten um mehrere Millionen. Wer am Samstag einen Wahlausweis vorlegte, durfte abstimmen und bekam den Fingernagel lila angepinselt. Wer die Markierung abwischen konnte und einen weiteren Ausweis hatte, konnte erneut wählen.

Die größte Herausforderung sei nach Angaben der Fefa die Sicherheitslage gewesen. Die Organisation registrierte am Wahltag 276 gewaltsame Zwischenfälle. Die Regierung hatte 305 Anschläge und Angriffe verzeichnet, die Internationale Schutztruppe Isaf gab die Zahl mit mehr als 400 an. Dutzende Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Die Taliban hatten angekündigt, die Wahl gewaltsam zu stören.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hatte sich bereits gestern besorgt über mögliche Manipulationen der Parlamentswahl in Afghanistan gezeigt. "Gleichzeitig aber wollen wir festhalten, dass allein die Durchführung dieser Wahlen unter afghanischer Verantwortung in Afghanistan ein Erfolg für die Demokratisierung des Landes ist", sagte Westerwelle. Ziel sei, die Sicherheitsverantwortung 2014 komplett zu übergeben. Dafür sei der Prozess der Demokratisierung von großer Bedeutung.