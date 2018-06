Schon vor dem Ende des israelischen Baustopps im Westjordanland haben jüdische Siedler in einer symbolischen Aktion in Kirjat Netafim den Grundstein für eine Kinderkrippe gelegt. Unterdessen gingen die diplomatischen Bemühungen zur Rettung der Friedensgespräche weiter.

Der Chef des Siedlerrates Jescha, Danni Dajan, kündigte an, dass auf allen Baustellen nach Ende des Moratoriums ab Montag wieder gearbeitet werde. Nach Angaben der Siedler wurden Dutzende Baumaschinen in Stellung gebracht. "In dem Maße, wie der Baustopp vollständig war, wird auch die Wiederaufnahme der Bauarbeiten vollständig sein", sagte der Chef der wichtigsten Siedler-Lobby. Israelischen Medienberichten zufolge könnten die Arbeiten an mehr als 1500 Baustellen in den palästinensischen Gebieten umgehend wieder aufgenommen werden.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu rief die Siedler in einer Erklärung zu "Zurückhaltung und Verantwortung" auf. Netanjahu steht auch in der eigenen Likud-Partei und in seiner rechtsgerichteten Regierungskoalition wegen der Siedlungsfrage stark unter Druck. Rund 2000 Siedler und Likud-Anhänger demonstrierten gemeinsam in Revava gegen eine Verlängerung des Stopps.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas warnte in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York am Samstag davor, die Bautätigkeiten im Westjordanland wieder zu erlauben: "Israel muss sich zwischen Frieden und der Fortsetzung der Besiedelung entscheiden." Allerdings sagte Abbas am Sonntag der arabischen Zeitung Al-Hayat, dass er die Friedensgespräche mit Israel nicht sofort abbrechen werde , wenn das Siedlungsmoratorium nicht verlängert wird. Auf seine Bitte hin habe die Arabische Liga für den 4. Oktober ein Treffen in Kairo zum weiteren Vorgehen bei den direkten Verhandlungen angesetzt.

Die USA bemühten sich intensiv um die Rettung des Dialogs . Der US-Nahostgesandte George Mitchell war am Samstag in New York noch einmal mit Abbas zusammengetroffen, um die Chancen für eine Fortsetzung der Gespräche auszuloten. Die amerikanische Regierung übe auf beide Seiten weiter Druck aus, sagte David Axelrod, ein Berater von Präsident Barack Obama.

Washington hatte die israelische Regierung aufgefordert, das am Sonntag um Mitternacht auslaufende Moratorium für den Siedlungsbau zu verlängern. Die Bauaktivitäten sind der größte Streitpunkt innerhalb der erst kürzlich wieder aufgenommenen direkten Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern. Sie drohen, an dem Konflikt zu scheitern. Der zehnmonatige Baustopp war im November 2009 angeordnet worden.