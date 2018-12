Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt sich auch weiterhin für strenge Spielregeln in der EU ein. "Deutschland wird strenge Sanktionen gegen Defizitsünder unterstützen", sagte die Kanzlerin am Mittwochabend am Rande eines Treffens der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel. Vor allem osteuropäische Länder wie Polen leisten Widerstand gegen das Vorhaben, bei Verstößen gegen die Defizit-Kriterien Strukturfördermittel zu streichen.

Die Stärkung des Euro-Stabilitätspaktes ist eines der zentralen Gipfelthemen. EU-Ratspräsident Herman van Rompuy will den 27 Mitgliedstaaten einen Zwischenbericht über die Fortschritte seiner hochrangigen Arbeitsgruppe geben, der auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) angehört. "Ich glaube, es wird wichtig sein, dass wir deutlich machen, dass sich solch eine Krise des Euro nie wiederholen darf", sagte Merkel.

Zuvor hatte sich auch der österreichische Finanzminister Josef Pröll für strengere Regeln ausgesprochen. Bei Verstößen gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt soll ein automatisierter Prozess mit sich verschärfenden Sanktionen in Gang gesetzt werden können, sagte Pröll.

Neben dem Stabilitätspakt wird auch die Abschiebung von Roma aus Frankreich bei dem Treffen eine Rolle spielen. Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy, der von der EU-Kommission unter Druck gesetzt wird, ließ in Paris verlauten, er wolle das Reizthema im Kreise der europäischen Partner ansprechen.

Sarkozy ist über die Kommission verärgert, die juristische Schritte gegen Frankreich wegen der Roma-Ausweisung angekündigt hatte. Vor allem aber ist er empört über EU-Justizkommissarin Viviane Reding, die erklärt hatte: "Ich habe nicht geglaubt, dass Europa nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal Zeuge einer solchen Situation wird." Dazu hieß es aus Paris, Reding habe sich für ihre Äußerungen entschuldigt. Der Pariser Präsidentenpalast teilte dazu knapp mit, man habe dies zur Kenntnis genommen.

Zuvor war aus der Umgebung des Präsidenten verlautet, Sarkozy habe erklärt, Redings Heimatland Luxemburg könne die Roma gerne aufnehmen. Der französische Europa-Staatssekretär Pierre Lellouche sagte zu Reding: "Diese Art von Entgleisung ist ungebührend. (...) So behandelt man keinen großen Staat!"

Rückendeckung bekam Sarkozy vom konservativen italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi. Er sagte der Pariser Tageszeitung Le Figaro zur Roma-Debatte: "Es betrifft alle Länder Europas. Man muss daher dieses Thema auf die Tagesordnung des EU- Gipfels setzen, damit wir alle gemeinsam darüber sprechen, um eine gemeinsame Position zu finden."

Auch Merkel bezeichnete die Kritik Redings an der französischen Roma-Politik als überzogen. "Ich finde, dass die Kommission natürlich das Recht hat, dass man überprüft, ob die Mitgliedsstaaten auf der rechten Grundlage der europäischen Verträge handeln. Aber ich finde, dass der Ton, in dem Frau Reding es vorgebracht hat, und vor allem die historischen Vergleiche nicht so ganz passend waren", sagte Merkel während des EVP-Treffens.

Kurz vor dem Spitzentreffen kam zudem wieder Bewegung in den Streit um das historische Freihandelsabkommen mit Südkorea. Die EU-Außenminister wollten am Rande des Gipfels darüber beraten, berichteten Diplomaten. Das sei ein Signal für eine mögliche Lösung.

Italien blockiert bisher als einziges EU-Land den eigentlich fertig ausgehandelten Pakt, um seine heimische Autobranche zu schützen. Rom fürchtet eine explodierende Nachfrage nach südkoreanischen Kleinwagen. Das Abkommen soll auf der anderen Seite europäischen Exporteuren milliardenschwere Vorteile im dem asiatischen Land eröffnen. Ein weiteres Gipfelthema sind die strategischen Beziehungen der EU zu aufstrebenden Wirtschaftsgiganten wie China oder Indien.