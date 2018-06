Die Niederlande wollen den in Deutschland lebenden NS-Verbrecher Klaas Carel Faber doch noch ins Gefängnis bringen. Deshalb sei Den Haag grundsätzlich bereit, in Deutschland erneut um Hilfe bei der Vollstreckung der Haftstrafe nachzusuchen, sagte der Sprecher des Justizministeriums.

Der gebürtige Niederländer Faber ist inzwischen 88 Jahre alt und lebt seit Langem unbehelligt in Ingolstadt. In den Niederlanden war er für die Ermordung von mehreren Gefangenen im Transitlager Westerbork 1944 zum Tode verurteilt worden. Das Urteil wurde 1948 in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. 1952 floh Faber aus dem Gefängnis. Eine Auslieferung hatten die deutschen Behörden stets abgelehnt.



Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger dringt nun darauf, Faber doch noch zur Verantwortung zu ziehen. Wie ihr Sprecher in Berlin bestätigte, regte die FDP-Politikerin in einem Telefonat mit ihrem Amtskollegen Ernst Hirsch Ballin ein Vollstreckungs-Übernahme-Ersuchen an, mit dem Faber seine in den Niederlanden verhängte Strafe in Deutschland absitzen könnte.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Leutheusser-Schnarrenberger von Bayern die Wiederaufnahme der Strafverfolgung Fabers verlangt. In Deutschland war Faber nie verurteilt worden. Die deutsche Justiz war zwar tätig geworden, hielt aber die Beweise für nicht ausreichend. Eine Auslieferung hatte sie unter Hinweis auf einen Erlass aus der Nazi-Zeit abgelehnt: Im Jahr 1943 hatte Adolf Hitler entschieden, dass alle niederländischen Freiwilligen der Waffen-SS automatisch deutsche Staatsbürger sind. Zuletzt scheiterte im Jahr 2004 ein Antrag der Niederlande auf Auslieferung. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung wird von Leutheusser-Schnarrenberger angezweifelt.



"Wir rechnen in der kommenden Woche mit weiteren Informationen aus Deutschland", sagte der Sprecher des niederländischen Justizministeriums, Wim van der Weegen, in Den Haag. "Je nachdem, welche Möglichkeiten die deutsche Justiz noch sieht, wollen wir reagieren." Wann und in welcher Form dann ein entsprechendes Ersuchen an die deutsche Justiz übermittelt werden könnte, sei derzeit noch unklar.



Leutheusser-Schnarrenberger sagte der Süddeutschen Zeitung : "Ich freue mich, dass mein niederländischer Amtskollege große Bereitschaft gezeigt hat, mit einem neuen Ersuchen das Urteil gegen Klaas Faber in Deutschland zur Vollstreckung zu bringen." Die bayerische Justizministerin Beate Merk von der CSU hatte angekündigt, den Fall schnell zu überprüfen, wenn ein entsprechendes Begehren der Niederlande vorliegt.