In New York hat das Verfahren gegen den mutmaßlichen Terroristen Ahmed Khalfan Ghailani begonnen. Es ist der erste Prozess gegen einen ehemaligen Guantánamo-Häftling vor einem Zivilgericht in den USA. Ghailani wird vorgeworfen, 1998 an den Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania beteiligt gewesen zu sein. Damals kamen 224 Menschen ums Leben.

Das Verfahren begann am Montag mit der Auswahl der Geschworenen. Der aus Tansania stammende Angeklagte bekannte sich als nicht schuldig. Sollte er verurteilt werden, droht ihm die Todesstrafe.

Der Prozess gilt auch als Test für den Plan von Präsident Barack Obama, Häftlinge aus dem weltweit kritisierten Guantánamo-Lager auf Kuba in Gefängnisse auf amerikanischen Boden zu bringen und dort anzuklagen. Obamas Pläne stießen bislang auf erheblichen Widerstand.

Ghailanis Verteidigung hatte zuvor vergeblich versucht, einen Prozess abzuwenden. Sie hatte argumentiert, das Recht auf ein zügiges Verfahren sei verletzt worden, weil Ghailani bereits seit vielen Jahren in Haft sei. Er sei 2004 in Pakistan gefasst und zwei Jahre später nach Guantánamo Bay auf Kuba gebracht worden – die erste Anhörung im Vorfeld des Prozesses war im Juni 2009.

Ein Bundesrichter entschied aber, die Verzögerung des Prozesses sei im Interesse der nationalen Sicherheit gewesen. Dem Afrikaner wird vorgeworfen, er habe seinerzeit beim Bau der Sprengsätze für Anschläge auf die US-Botschaften geholfen. Er habe Afrika allerdings bereits vor den Anschlägen verlassen.