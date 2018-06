Ein in London im Exil lebender pakistanischer Politiker ist ermordet worden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, hätten Rettungskräfte den 50-jährigen Imran Faruk vor seinem Haus im Norden der britischen Hauptstadt mit zahlreichen Stich- und Kopfverletzungen gefunden. Kurze Zeit später sei er gestorben. Ob die Tat politisch motiviert war, blieb zunächst unklar. Die Polizei erklärte, sie habe umfassende Ermittlungen aufgenommen. Festnahmen habe es zunächst nicht gegeben.

Faruk ist laut Berichten der BBC Gründungsmitglied der pakistanischen Partei Muttahida Qaumi Movement (MQM), die in der südpakistanischen Stadt Karatschi an der Regierung beteiligt ist. Er lebte seit 1999 in London im Exil, nachdem er in Pakistan wegen Straftaten angeklagt worden war. Seinen Asylantrag in Großbritannien begründete er damit, dass in Pakistan ein Kopfgeld auf ihn ausgeschrieben sei, heißt es auf der Internetseite der Partei. Faruk hatte seine Unschuld beteuert und gesagt, die Verfolgung in Pakistan sei politisch motiviert.

Die MQM vertritt die Interessen der Pakistaner, die nach der Trennung von Indien ins heutige Pakistan übersiedelten. Die Partei rief eine Trauerzeit von 10 Tagen aus.

In Pakistans größter Stadt Karatschi hatte die Nachricht von der Ermordung Faruks am späten Donnerstag Unruhen ausgelöst. In der Nacht hatten wütende Menschen Autos in Brand gesteckt und demonstriert. Am Freitag hatte sich die Lage wieder beruhigt. Das Stadtzentrum der Hafenmetropole blieb aber zunächst abgeriegelt, viele Geschäfte und Schulen blieben geschlossen. Auch der öffentliche Verkehr war eingeschränkt.

Im August hatte der Mord an einem MQM-Abgeordneten in der Wirtschaftsmetropole Karatschi schwere Unruhen ausgelöst , bei denen 85 Menschen starben. Die Regierung in Pakistan hatte die radikalislamischen Taliban für die Tat verantwortlich gemacht.