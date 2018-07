Revolutionsführer Fidel Castro hat in einem jetzt veröffentlichten Interview mit dem US-Magazin The Atlantic erstmals eingestanden, dass das politische System in Kuba nicht richtig funktioniert. "Das kubanische Modell funktioniert nicht einmal mehr für uns", sagte der 84-jährige Castro dem amerikanischen Journalisten Jeffrey Goldberg, der gefragt hatte, ob das kubanische System noch immer exportwürdig sei. Goldberg war von der Regierung zu dem Interview mit Castro nach Havanna eingeladen worden war.

Der US-Journalist hatte die Kuba-Kennerin Julia Sweig gebeten, an dem Gespräch mit Castro teilzunehmen, um bei der Analyse der Antworten zu helfen. Sweig sagte, Castro habe mit seiner Äußerung nicht die Revolution zurückgewiesen. "Für mich war es die Feststellung, dass im kubanischen System der Staat eine zu große Rolle im Wirtschaftsleben einnimmt", erklärte sie.

Erst vor einem Monat hatte Präsident Raúl Castro den Kubanern Lockerungen in Richtung Marktwirtschaft verkündet, um die sieche Wirtschaft anzukurbeln. In einer Rede vor der Nationalversammlung kündigte der Bruder und Nachfolger Fidel Castros an, dass Selbstständige leichter ihr Unternehmen anmelden könnten und dabei auch Arbeitskräfte einstellen dürften. Mit der Lockerung sollen nach Castros Vorstellungen neue Jobs für etwa eine Million Kubaner entstehen, die in den nächsten fünf Jahren ihre Arbeitsplätze in Staatsunternehmen verlieren dürften.

Er nannte allerdings keine konkreten Zahlen, wie viele neue Zulassungen für Kleinunternehmer auf den Markt kommen sollten. Wirtschaftsminister Marino Murillo hatte nach der Rede des Präsidenten umgehend betont, es gehe nicht um eine grundlegende Reform des sozialistischen Modells. Der Staat müsse die Kontrolle über die Wirtschaft behalten, zumindest über die wichtigsten Dinge.

Auch im Hinblick auf seine Haltung während der Raketenkrise von 1962 zeigte Fidel Castro sich selbstkritisch. Damals stand die Welt am Rande eines Atomkrieges. Nach allem, was er erlebt habe und heute wisse, "war es das alles nicht wert", sagte Castro.

Im 22. Oktober 1962 hatte US-Präsident John F. Kennedy eine Luft- und Seeblockade gegen Kuba verhängt, nachdem die Sowjetunion Atomraketen auf der nur 150 Kilometer vor der Küste Floridas liegenden Insel stationiert hatte. Es folgten Tage höchster Spannungen zwischen den beiden Weltmächten, die auch einen Atomkrieg möglich scheinen ließen. Am 28. Oktober gab der sowjetische Präsident Nikita Chruschtschow schließlich der US-Forderung nach, die Abschussrampen abzubauen und die Raketen aus Kuba abzuziehen.

In dem Gespräch verwies Castro erneut darauf, dass er auch heute die Gefahr eines Atomkrieges sehe, wenn sich die Fronten im Streit um das iranische Atomprogramm verhärten würden. "Menschen glauben, dass sie sich kontrollieren können, aber (US-Präsident Barack) Obama könnte überreagieren, und aus schrittweiser Eskalation könnte ein Atomkrieg werden."

Dem iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadineschad riet Castro, den Holocaust nicht zu leugnen. Es sei der Sache des Friedens dienlicher, die Einmaligkeit der Geschichte des Antisemitismus anzuerkennen und zu versuchen, zu verstehen, warum die Israelis um ihre Existenz fürchteten, sagte Castro.