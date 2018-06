Die kommunistische Partei in Nordkorea hat ihr größtes Treffen seit 30 Jahren verschoben. Grund könnte die angeschlagene Gesundheit von Machthaber Kim Jong Il sein. Das berichtete ein südkoreanischer Nachrichtensender am Montag und berief sich auf südkoreanische Geheimdienstvertreter.

Das Treffen der Arbeiterpartei müsse aber nicht abgesagt werden, sondern werde "bald beginnen". Ursprünglich war der Parteitag für Anfang September angekündigt worden. Zeitungsberichten zufolge ist die Mehrzahl der Delegierten schon nach Pjöngjang gereist und wartet auf Abruf.

Während des Treffens soll die Führungsriege der Partei neu besetzt werden. Beobachter spekulieren, dass Kim seinen jüngsten Sohn, Kim Jong Un, für seine Nachfolge offiziell aufbauen möchte.

Um die Gesundheit des Diktators kreisen seit Monaten Spekulationen. Kim erlitt nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes vor etwa zwei Jahren einen Schlaganfall, nach einer fünftägigen China-Reise im vergangenen Monat habe sich sein Zustand verschlechtert.

Nach schweren Überschwemmungen hat Nordkorea den Süden um Hilfslieferungen gebeten. Der südkoreanische Rot-Kreuz-Verband kündigte am Montag an, 5000 Tonnen Reis sowie 10 000 Tonnen Zement in die betroffenen Gebieten an der Grenze zu China zu schicken.

Darüber hinaus schlug die Hilfsorganisation der nordkoreanischen Gegenseite vor, am kommenden Freitag Gespräche über neue Zusammenführungen von Familienangehörigen zu führen, die seit der Landesteilung und dem Korea-Krieg getrennt sind. Das Rote Kreuz im kommunistischen Norden hatte am Wochenende überraschend die Wiederaufnahme des Programms für die Familientreffen vorgeschlagen. Nach Wochen starker Spannungen war Nordkorea damit wieder einen Schritt auf den Süden zugegangen.