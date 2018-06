Die Kamera erfasst einen Mann. Er sitzt auf dem Dach eines Hauses im pakistanischen Grenzgebiet, neben ihm eine Frau und ein Arzt. Der Mann leidet an einer Nierenkrankheit, vermutlich bekommt er eine Infusion. Es wird die letzte Behandlung in seinem Leben sein.

Tausende Kilometer entfernt in Langley, Virginia, schauen zwei Männer zu, wie die Zielperson versorgt wird. Sie sitzen in einer Einsatzzentrale vor Monitoren. Einer von ihnen ist der Pilot. Er steuert mit einem Joystick das acht Meter lange Flugzeug, das über dem Haus fliegt. Der andere heißt Sensor-Operator, er bedient die Kamera am Bauch der Maschine. Sie betrachten die Szene auf dem Hausdach, identifizieren die Zielperson. Der Pilot betätigt einen Knopf. Wenig später sehen die Amerikaner kein Haus mehr, sondern eine rauchende Ruine. Mission erfüllt werden sie ihren Vorgesetzten melden.

Mit einem unbemannten Flugzeug hat die Central Intelligence Agency (CIA), der amerikanische Auslandsgeheimdienst, am 5. August 2009 Baitullah Mehsud, Anführer der pakistanischen Taliban, seine Ehefrau und seine Schwiegereltern getötet. Nach mehreren erfolglosen Versuchen sind die Terroristenjäger am Ziel: Sie haben den meist gesuchten Mann Pakistans getötet. Mehsud soll für den Mord an Benazir Bhutto verantwortlich sein und für Anschläge auf Amerikaner.

Seit der Attacke auf Mehsud vor etwas mehr als einem Jahr hat die Zahl der Drohnenangriffe rapide zugenommen. Allein seit Anfang September kam es zu zehn tödlichen Luftschlägen mit unbemannten Flugkörpern in Pakistan, berichten Nachrichtenagenturen. Die CIA nimmt dazu meist keine Stellung – die Jagd auf Terroristen ist geheim. Die USA betreiben jedoch noch ein militärisches Drohnenprogramm in den offiziellen Einsatzgebieten Afghanistan und Irak. Mit den Drohnen wirbt die Luftwaffe sogar um neue Rekruten. Und auch das Heer, die Navy und die Marines setzen Drohnen zur Aufklärung und zum Kampf ein.

Die unbemannten Flugzeuge begleiten Konvois in Afghanistan. Sie unterstützen Kampfeinsätze von Bodentruppen. Sie eliminieren als "Auftragkiller" des CIA Terroristen und andere Feinde Amerikas. Und sie liefern gestochen scharfe Bilder aus Kampfgebieten an Soldaten im Einsatz und die Gefechtszentren. Drohnen werden immer mehr zu Amerikas Antwort auf den Terrorismus.

Unter Präsident George W. Bush wurde das Drohnenprogramm zu einem wichtigen Bestandteil des War on Terror – dem ausgerufenen Krieg gegen den Terrorismus. Doch erst unter Bushs Nachfolger, dem Demokraten und Friedensnobelpreisträger Barack Obama, nahm die Zahl der Drohnenangriffe gewaltig zu. In Obamas erstem Jahr im Weißen Haus feuerte das amerikanische Militär mehr Raketen von Drohnen ab, als in der letzten Amtszeit Bushs. Bereits an seinem dritten Tag als Präsident fanden zwei Angriffe statt. Dabei töteten die Drohnen im pakistanischen Grenzgebiet etwa 25 Menschen, darunter vier Araber die zu al-Qaida gehört haben sollten. Eine Rakete traf jedoch das Wohnhaus eines regierungsfreundlichen Stammesführers und löschte den Mann und seine Familie aus.

Unter Obama sei das Einsatzspektrum und der Kreis der Zielpersonen erweitert worden, schreibt Jane Mayer, Journalistin und Buchautorin, in Lettre International . So stünden nun auch die Namen von 50 afghanischen Drogenbaronen auf der Joint Integrated Prioritized Target List , weil sie die Aufständischen mit Geld versorgt haben sollen.

Am Mittwoch vergangene Woche schlugen die Drohnen-Piloten erneut zu. Bei zwei Angriffen starben 18 Militante und vier Kinder berichtet die pakistanische Tageszeitung Dawn . Das Blatt verfügt über gute Beziehungen zum pakistanischen Geheimdienst und berichtet häufig als erstes über Drohnenangriffe der Amerikaner. Da viele Zielpersonen von Pakistan auf die Tötungslisten der Amerikaner gesetzt werden, ist der Geheimdienst ISI über die Aktionen der Amerikaner meist informiert. Am Montag feuerte eine Drohne zwei Raketen auf ein Auto und tötete fünf mutmaßliche Terroristen, berichteten Nachrichtenagenturen. Am Dienstag starben zehn Taliban beim Beschuss eines Gebäudes mit drei Raketen. Die Liste der durch Drohnen getötete Topterroristen ist lang: Mehsud war der Bekannteste, aber längst nicht der einzige getötete Anführer. Anfang 2009 wurde Osama al Kini, Anführer der al-Qaida in Pakistan, getötet, der Brite Rashid Rauf im November 2009 ebenfalls im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet und Kalid Salim Sinan Harethi bereits im November 2002 im Jemen.