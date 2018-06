Das Treffen in New York war eine Zwischenbilanz auf dem Weg hin zu den bis 2015 gesteckten Zielen im Kampf gegen Armut . Jeder der etwa 200 Redner – oft Staats- und Regierungschefs – bekannte sich zur Entwicklungshilfe, klare Zusagen waren aber selten.

Die Geberländer erwarten vor allem mehr Bemühungen der Nehmerländer. Einen Anspruch auf dauernde Entwicklungshilfe gebe es nicht, war der Tenor. Das bekräftigte als einer der letzten Redner auch US-Präsident Barack Obama. "An die Entwicklungsländer gerichtet: Das ist euer Moment der Verantwortung. Wir wollen, dass ihr blüht und Erfolg habt – das ist Euer Interesse und das ist unser Interesse", sagte er.

Die acht UN-Millenniumsziele Die acht UN-Millenniumsziele: 1. Armut und Hunger bekämpfen: Die Zahl der extrem armen Menschen, die von weniger als 1,25 Dollar (knapp ein Euro) am Tag leben, soll bis 2015 halbiert werden, ebenso die Zahl der Hungernden. Die Umsetzung dieser Ziele ist zweifelhaft. Etwa 1,4 Milliarden Menschen weltweit sind immer noch extrem arm, 2010 wird ihre Zahl wegen der globalen Wirtschaftskrise vermutlich sogar um 64 Millionen steigen. 830 Millionen Menschen leiden immer noch Hunger. 2. Grundschulausbildung für alle Kinder gewährleisten: Alle Jungen und Mädchen sollen bis 2015 mindestens eine Grundschulausbildung erhalten. Inzwischen gehen 89 Prozent aller Kinder zur Grundschule, im Jahr 2000 waren es 83 Prozent. Angesichts des langsamen Fortschritts halten die Vereinten Nationen ein Erreichen des Ziels für unwahrscheinlich. Derzeit gehen immer noch 69 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter nicht in einen geregelten Unterricht. 3. Gleichstellung und größeren Einfluss der Frauen fördern: Die Benachteiligung von Mädchen in der Schule soll bis 2015 beseitigt werden. Weltweit kommen jedoch auf 100 Grundschüler immer noch nur 96 Grundschülerinnen. Als Erfolg verbucht es die UN, dass der Anteil der weiblichen Parlamentsabgeordneten von 1990 bis 2010 von elf auf 19 Prozent gestiegen ist. 4. Die Kindersterblichkeit senken: Die Sterberate von Kindern unter fünf Jahren soll bis 2015 um zwei Drittel sinken. Hier sieht die UN Teilerfolge: Starben 1990 noch 100 von 1000 Lebendgeborenen vor dem fünften Lebensjahr, sind es inzwischen nur noch 72 von 1000. Das bedeutet täglich 10.000 weniger Todesfälle von Kleinkindern. Nach derzeitigem Stand könnten aber nur zehn von 67 Ländern mit hoher Kindersterblichkeit bis 2015 das UN-Ziel erreichen. 5. Die Gesundheit der Mütter verbessern: Die Zahl der Mütter, die während Schwangerschaft oder Geburt sterben, soll bis 2015 um drei Viertel sinken. Doch noch immer sterben jährlich Hunderttausende Frauen an Komplikationen, die Zahl hat sich seit 2000 kaum verringert.

6. HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen: Hier gibt es Nachholbedarf: Immer noch stecken sich jeden Tag weltweit etwa 7000 Menschen mit dem HI-Virus an. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen sank aber von 3,5 Millionen im Jahr 1996 auf 2,2 Millionen im Jahr 2008. Die Zahl der Infizierten mit Zugang zu HIV-Medikamenten in armen Ländern hat sich binnen fünf Jahren verzehnfacht. 7. Eine nachhaltige Umwelt gewährleisten: Hierzu gehört unter anderem der Erhalt der Artenvielfalt und der Kampf gegen die Abholzung gefährdeter Wälder. Und vor allem die Trinkwasserversorgung: Die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser soll bis 2015 halbiert werden. Seit 1990 haben 2,7 Milliarden Menschen zusätzlich Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. 884 Millionen haben ihn derzeit nicht. Weniger gut läuft die Entwicklung bei hygienischen Sanitäranlagen: Derzeit haben 2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang dazu, bis 2015 wird diese Zahl nach UN-Schätzungen sogar leicht ansteigen. 8. Eine globale Partnerschaft im Dienst der Entwicklung schaffen: Die Exporte aus armen Ländern in Industrieländer nehmen laut den Vereinten Nationen stark zu, der Verschuldungsgrad armer Länder sinkt. Allerdings sind die reichen Länder noch weit vom UN-Ziel entfernt, 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Entwicklungshilfe zu geben; derzeit liegt die Quote bei 0,31 Prozent. Quelle: United Nations Regional Information Centre for Western Europe (UNRIC Brussels), AFP

Er kündigte an, die Entwicklungshilfepolitik seines Landes neu auszurichten. Es müssten neue Wege beschritten werden, um die Armut in der Welt zu bekämpfen. Die USA würden ihre Hilfe künftig darauf konzentrieren, wirtschaftliches Wachstum zu fördern und die Korruption zu bekämpfen. Eine von Obama unterzeichnete Direktive schreibt Entwicklungspolitik als einen Grundpfeiler amerikanischer Macht fest.

In der Vergangenheit sei der Fortschritt bei der Armutsbekämpfung zu sehr an der Summe für den Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten gemessen worden. Dies habe zwar kurzfristig Leben gerettet, aber den armen Ländern nicht immer dabei geholfen, sich zu entwickeln.

Obama rief die reichen Länder auf, auch aus Eigeninteresse ihre Hilfen für die armen Länder zu erhöhen. "Wir sollten uns von dem alten Mythos verabschieden, wonach Entwicklungshilfe reine Wohltätigkeit ist und nicht unseren eigenen Interessen dient", sagte er.

Wie hängen die Millenniumsziele miteinander zusammen? Laden sie die Grafik als PDF-Datei herunter © Nora Coenenberg

Die USA würden ihren eingegangenen finanziellen Verpflichtungen für arme Länder nachkommen, sicherte er zu. Über die Millenniumsziele sagte der Präsident, dass einiges erreicht worden sei. "Dennoch müssen wir uns der Tatsache stellen, dass andere Vorgaben bei weitem nicht schnell genug erfüllt worden sind."

Andere Staats- und Regierungschefs westlicher Staaten wie Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten sich zuvor auf dem Gipfeltreffen ähnlich geäußert.

Großbritannien und Dänemark betonten vor den Delegierten aus aller Welt, dass sie die angestrebte Mindestquote bei der Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt erfüllen würden. China kündigte an, Hunderte Schulen in der Dritten Welt bauen und medizinisches Personal ausbilden zu wollen. Auch Deutschland bekannte sich zum Ziel, künftig 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung für Entwicklung bereitstellen zu wollen.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon nannte den Gipfel einen Erfolg. "Wir wissen, wo es fehlt. Aber diese Woche haben wir auch einen Katalog des Erfolgs gehört", sagte er. Ein Teil davon ist das Milliardenprogramm, mit dem die UN das Leben von Millionen Müttern und Kindern retten wollen. Regierungen, Hilfsorganisationen und auch private Spender würden für " Every Women, Every Child " (Jede Frau, jedes Kind) 40 Milliarden Dollar (knapp 30 Milliarden Euro) zur Verfügung stellen, sagte Ban. Damit sollen 16 Millionen Frauen und Kinder vor dem Tod durch Krankheiten, Geburtsfehler oder schlechter Versorgung gerettet werden.

Deutschland ist mit einem Konzept zur Familienplanung beteiligt. Ein bestehendes Programm mit 300 Millionen Euro wird Teil des UN-Plans, hinzukommen noch einmal 400 Millionen Euro über fünf Jahre.

Zu den größten internationalen Spendern gehört ein einzelnes Ehepaar: Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda wollen über ihre Stiftung den UN in den kommenden fünf Jahren 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen.

Am Rande der UN-Vollversammlung vereinbarten die Außenminister der sogenannten Zehner-Gruppe auf Initiative von Japan und Australien eine neue Initiative, die Schwung in die laufenden Abrüstungsverhandlungen bringen soll. "Die einzige Garantie gegen den Einsatz und die Bedrohung durch Atomwaffen ist deren völlige Abschaffung", heißt es in dem Appell. Beteiligt sind auch Kanada, Chile, Mexiko, Polen, die Niederlande, die Türkei sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. Keines dieser Länder ist selbst im Besitz von Atomwaffen.