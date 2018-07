US-Präsident Barack Obama hat vor den Vereinten Nationen für einen unabhängigen Palästinenserstaat geworben. "Wenn wir im nächsten Jahr hier wieder zusammenkommen, können wir schon ein Abkommen haben, dass uns zu einem neuen UN-Mitglied führt: Einem unabhängigen, souveränen Staat Palästina, der in Frieden mit Israel lebt", sagte er vor der UN-Vollversammlung in New York. Voraussetzung sei allerdings eine Friedenslösung in Nahost .

Zu Beginn der wichtigsten Sitzungsperiode des Jahres rief der Präsident insbesondere die arabische Welt auf, die Bemühungen der Palästinenser zu unterstützen. "Viele in diesem Raum nennen sich Freunde des palästinensischen Volkes. Jetzt ist es Zeit, diesem Versprechen Taten folgen zu lassen." Die Freunde der Palästinenser müssten begreifen, dass sie nur mit friedlicher Absicht und der Anerkennung Israels helfen könnten. Und die Freunde Israels müssten akzeptieren, dass es wahre Sicherheit nur mit einem unabhängigen Palästina gebe, in dem die Menschen mit Würde und Hoffnung leben könnten.

Obama wandte sich auch direkt an die Regierung in Jerusalem und forderte sie auf, den israelischen Siedlungsstopp zu verlängern . Das Moratorium habe die Gesprächsatmosphäre verbessert, sagte Obama. Die Verhandlungen müssten bis zu einem erfolgreichen Abschluss weitergeführt werden.

Die direkten Gespräche über ein Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern waren Anfang September in Washington wieder aufgenommen worden. Dabei wurde als Ziel ausgegeben, innerhalb eines Jahres ein Abkommen zu schließen. Der Streit um den jüdischen Siedlungsbau in palästinensischen Gebieten droht die Verhandlungen aber platzen zu lassen. Ban mahnte beide Seiten, den Prozess nicht zu gefährden.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hatte zuvor die Vollversammlung mit einem Friedensappell an die Nahost-Konfliktparteien eröffnet. An der jährlichen Generaldebatte nehmen mehr als 100 Staats- und Regierungschefs teil. Angesichts des Machtzuwachses regionaler Staatenbündnisse und globaler Staatengruppen wie die G 20 pochte Ban auf die Bedeutung der Vereinten Nationen: "Die UN bleiben die unverzichtbare weltweite Institution des 21. Jahrhunderts."

Zu den Themen des Treffens zählte auch der Atomstreit mit Iran. Obama bot dem Land eine Verhandlungslösung an: "Die Tür für Diplomatie bleibt offen, falls Iran sie nutzen will." Die Führung in Teheran müsse unter Beweis stellen, dass sie mit ihrem Atomprogramm ausschließlich zivile Ziele verfolge. Der iranische Präsident Mahmud

Ahmadineschad wird selbst noch vor der Delegierten sprechen. Bisherige Auftritte vor den UN hatte er stets für Angriffe gegen Israel, die USA und die nichtmuslimische Welt genutzt. Seine Ansprache am Dienstag auf dem UN-Armutsgipfel war allerdings ungewohnt zurückhaltend.

Als Vertreter der Bundesrepublik wird Bundesaußenminister Guido Westerwelle am kommenden Samstag auf der Generaldebatte sprechen. Beobachter gehen davon aus, dass der FDP-Vorsitzende dann für einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat werben wird. Am Morgen hatte er bekräftigt, dass Deutschland als nichtständiges Mitglied in das Gremium einziehen will.

Im Oktober bestimmt die Vollversammlung die neuen Mitglieder des Sicherheitsrats, zuletzt war Deutschland 2002 und 2003 nichtständiges Mitglied. Um für zwei Jahre gewählt zu werden, benötigt Deutschland das Votum von zwei Dritteln der knapp 192 UN-Mitgliedsländer. Anders als die ständigen Mitglieder USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich haben die zehn nichtständigen Mitglieder kein Veto-Recht.