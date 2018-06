Aus Sicherheitsgründen dürften Konvois der Nato die Grenze vorübergehend nicht überqueren, sagte ein Vertreter der pakistanischen Grenzeinheiten. Damit blockierte Pakistan die Versorgungswege der internationalen Truppen nach Afghanistan und reagierte auf den Tod von drei Soldaten, die durch einem mutmaßlichen Nato-Angriff getötet wurden.

Ungeachtet starker Proteste der Regierung in Islamabad hatten Nato-Hubschrauber aus Afghanistan nach Angaben aus Sicherheitskreisen erneut ein Ziel in Pakistan angegriffen. Sind die pakistanischen Angaben zutreffend, wäre der Angriff der dritte auf pakistanisches Territorium durch Hubschrauber der Nato-geführten Internationalen Schutztruppe Isaf binnen weniger als einer Woche. Bei den Angriffen sollen in den vergangenen Tagen Dutzende Aufständische getötet worden sein.

Eine Sprecherin der Nato-geführten Isaf-Truppe sagte jedoch, kein Hubschrauber der internationalen Streitkräfte habe die Grenze überquert. Es seien zwar Taliban-Positionen im Osten Afghanistans angegriffen worden, dieser habe aber den Aufständischen gegolten, die auf der afghanischen Seite der Grenze vermutet worden waren. Die Isaf arbeite mit den pakistanischen Stellen daran, den Vorfall aufzuklären.

Während die pakistanische Regierung US-Drohnenangriffe gegen Extremisten in den Stammesgebieten toleriert, protestiert sie scharf gegen die Nato-Grenzverletzungen. "Diese Zwischenfälle sind ein klarer Verstoß gegen das UN-Mandat, auf dessen Grundlage die internationale Afghanistan-Schutztruppe Isaf im Einsatz steht", hatte Außenamtssprecher Abdul Basit gesagt.

"Unsere Truppen haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um auf solche Aggressionen zu reagieren", sagte ein Offizier der paramilitärischen Grenztruppen in Pakistan. Ein US-Diplomat bestätigte inzwischen, dass Lastwagen der internationalen Truppen den Grenzposten Torkham in der nordwestpakistanischen Region Khyber nicht passieren durften.