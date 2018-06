Isaf-Kommandeur David Petraeus will statt der Tornado-Aufklärungsjets lieber mehr deutsche Soldaten für die Ausbildung der afghanischen Truppen am Hindukusch sehen. Außerdem hat er die Deutschen laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel aufgefordert, die 350 Soldaten der sogenannten flexiblen Reserve nach Afghanistan zu schicken.

Die Reserve war bei der letzten Aufstockung des Mandats beschlossen worden, um zeitlich befristet und zweckgebunden einen Puffer nach oben zu haben.

Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg will in den nächsten Tagen über einen Abzug der Aufklärungs-Tornados aus Afghanistan entscheiden. "Das ist eine militärfachliche Entscheidung, die zu treffen ist und die wir gerade auch auf der Spitzenebene entsprechend abstimmen", sagte er in der ARD. Er werde an der bisherigen Mandatsobergrenze von 5350 Soldaten festhalten. "General Petraeus bekommt von uns 5000 Soldaten plus 350 flexible Reserve, die bringen wir im Rahmen der Nato mit ein", sagte der CSU-Politiker.

Eine weitere Erhöhung der Zahl der Ausbilder hält der Minister für wenig sinnvoll. Die Bundeswehr stocke derzeit ohnehin die Zahl der Trainer für die Ausbildung afghanischer Soldaten von 280 auf 1500 auf. "Ich glaube, das ist eine saubere Zahl", sagte Guttenberg.

Derzeit sind rund 4700 deutsche Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Guttenberg äußerte sich nicht dazu, ob er die Truppen in den kommenden Wochen aufstocken will. Die Reserve war bei der letzten Aufstockung des Mandats beschlossen worden, um die deutsche Truppenzahl etwa im Fall einer Wahl rasch erhöhen zu können. Ihr Einsatz muss laut Mandat jedoch zeitlich befristet und an eine bestimmte Aufgabe gebunden sein. Außerdem sind vor einem Einsatz der Auswärtige Ausschuss und der Verteidigungsausschuss zu befassen.

Nach dem ursprünglichen Bundestagsmandat von März 2007 waren bis zu 500 zusätzliche Bundeswehr-Soldaten für Wartung und Betrieb der Tornado-Jets vorgesehen.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle erklärte, wenn sich Mandatsspielräume ergäben, sollten sie für neue Ausbildungskapazitäten und nicht für Kampftruppen genutzt werden. Die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte sei die Voraussetzung für einen Abzug der internationalen Truppen, sagte der FDP-Politiker.

In der Bild -Zeitung verteidigte Petraeus zudem die umstrittenen "gezielten Tötungen" durch US-Spezialkräfte. Solche Operationen seien "absolut notwendig", weil so die Anführer der Taliban aus dem Kampf genommen würden. "Natürlich muss man Aktionen gegen Terroristen durchführen, gezielt und auf der Grundlage von Geheimdienstinformationen. Wir legen ein enormes Tempo bei diesen Operationen an den Tag, weil man so die Anführer tötet oder fängt."