Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy konterte die Kritik von EU-Justizkommissarin Viviane Reding mit der Bemerkung, die Luxemburgerin solle die Roma doch in ihrem eigenen Heimatland aufnehmen. Sarkozys Büro erklärte, die Bemerkungen von Reding seien "einfach inakzeptabel".

Justizkommissarin Reding hatte wegen der Gruppenabschiebungen von Roma am Vortag angekündigt, sich für ein EU-Strafverfahren gegen Frankreich einzusetzen. Die Luxemburger Kommissarin nannte das französische Vorgehen gegen die Roma eine "Schande" und verglich es mit dem Vorgehen der Nationalsozialisten. "Diskriminierung auf der Grundlage der ethnischen Herkunft oder der Rasse hat in Europa keinen Platz", sagte Reding. Sie habe angenommen, dass Europa eine solche Situation nach dem Zweiten Weltkrieg nicht noch einmal erleben müsse.

Dieser Vergleich löste in Frankreich Empörung aus. Europastaatssekretär Pierre Lellouche sprach von einer "Entgleisung". Ein Vergleich mit den Vorgängen der Nazi-Zeit sei fehl am Platz, sagte er. "Ein Flugticket zurück in das EU-Herkunftsland ist nicht das gleiche wie Todeszüge und die Gaskammern", fügte er hinzu.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn unterstützte die Klageandrohung der EU-Kommission. Auch er forderte Frankreich auf, die umstrittene Abschiebung von Roma sofort zu beenden. "Ich erwarte ganz einfach einen Stopp dieser Politik", sagte Asselborn. Zugleich warnte der Sozialdemokrat, dass Sarkozy mit dieser Politik ganz Europa schade. "Das ist etwas, was nicht passt zum Geist unserer Verträge und zum Geist, was Europa als Wert darstellt." Die EU müsse sich ohnehin schon weltweit mit dem Vorwurf auseinandersetzen, manchmal doppelte Standards beim Thema Menschenrechte anzulegen.

Frankreich hat in diesem Jahr mehr als 8000 Roma ausgewiesen und in ihre Heimatländer zurückgeschickt, die EU-Staaten Bulgarien und Rumänien. Sarkozy hatte im Sommer die Ausweisungen angeordnet, nachdem es zu Ausschreitungen von Roma gegen die Polizei gekommen war. Die Praxis ist im In- und Ausland umstritten. Die EU-Kommission will ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich wegen des Verstoßes gegen die den EU-Bürgern garantierte Bewegungsfreiheit einleiten. Sarkozy wolle das Thema auch beim Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel zur Sprache bringen.

Derweil hat die Bundesregierung die EU-Kommission zur Mäßigung aufgefordert. Es sei das gute Recht der Kommission, zu den Vorgängen in Frankreich Stellung zu nehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Er mahnte aber: "Solche Stellungnahmen sind manchmal nützlicher, wenn sie im Ton gemäßigter ausfallen."