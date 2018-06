Mit nach westlichen Maßstäben umstrittenen Methoden versucht die US-Armee in Afghanistan verdächtige Aufständische zu identifizieren: In den vom Krieg am stärksten betroffenen Regionen im Osten und Süden des Landes sammelt sie im großen Stil biometrische Daten. Nach einem Bericht des britischen Guardian hat dabei die Regierung in Kabul wenig Mitsprache .

Für das Projekt wurden US-Soldaten mit Handlesegeräten ausgerüstet, die mit einer Kamera für den Iris-Scan und einem elektronische Pad zur Aufnahme der Fingerabdrücke bestückt sind. Die gesammelten Daten werden anschließend beispielsweise mit einer Datenbank der Spurensicherung des US-Militärs abgeglichen. Dort sind Hunderttausende Fingerabdrücke gespeichert, die Aufständische an Waffen, dem Klebeband selbstgebauter Bomben oder Überweisungsbelegen hinterlassen haben.

Die US-Armee hofft, mit den biometrischen Daten zudem Wanderungsbewegungen in den Aufstandsgebieten zu registrieren. Man könne erkennen, ob Gruppen neu in ein Gebiet gekommen seien und deshalb möglicherweise eine Bedrohung darstellen, sagte ein Verantwortlicher der US-Task-Force Biometrics im Guardian . Hunderte Verdächtige seien laut US-Militär durch diese Methoden schon identifiziert und festgenommen worden. Daten von rund 800.000 Afghanen wurden bereits aufgenommen, zusätzlich hat das afghanische Innenministerium eine Datenbank mit 250.000 Datensätzen angelegt. Auf Seiten des US-Militärs werden die Daten von der Biometrics Identity Management Agency verwaltet, also außerhalb der Kontrolle der afghanischen Regierung.

Es ist nicht das erste Mal, dass von Afghanen im großen Stil biometrischen Daten gesammelt wurden. 2003 führte das Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen (UNHCR) Iris-Scans von Afghanen durch, die aus Pakistan in die Heimat zurückkehren und dabei die Unterstützung des UNHCR in Anspruch nehmen wollten. Die Flüchtlinge mussten sich im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet das Auge fotografieren lassen, damit sich prüfen ließ, wer bereits UNHCR-Hilfspakete bekommen hatte.

Das größte Biometrie-Projekt der Region – und gleichzeitig der ganzen Welt – findet zurzeit in Indien statt . Seit April dieses Jahres läuft hier die Volkszählung 2011 , bei der die biometrischen Daten aller 1,2 Milliarden Inder verpflichtend erfasst werden, inklusive Religion und Kaste. Dabei soll jedem Inder eine Identifikationsnummer zugeteilt werden, mit der er auch einen Ausweis bekommen kann. An dem gigantischen Projekt ist in Indien viel Kritik laut geworden, man befürchtet, dass Politik und Wirtschaft die Daten für sich nutzen wollen und das der Staat zu sehr in das Leben der Inder eingreifen kann.

Datenschutzfragen sind dagegen im vom Krieg geschundenen Vielvölkerstaat Afghanistan noch kaum ein Thema, viel zu groß sind die Probleme des täglichen Lebens. Dabei verspricht sich die US-Armee gerade von der Aufnahme biometrischer Daten eine Verbesserung der Situation, denn es ermöglicht die Trennung der Aufständischen von der Zivilbevölkerung . Erprobt wurde das bereits ausführlich in den umkämpften Vierteln der irakischen Hauptstadt Bagdad. Die afghanische Regierung will zudem 2013 für alle Erwachsenen biometrische Ausweise einführen. Damit könnte dann auch der massive Wahlbetrug eingeschränkt werden, der die vergangenen zwei Wahlen bestimmt hat. Das allerdings könnte auch die Regierungsfraktion von Präsident Karsai treffen, gehörte die doch selbst zu den großen Wahlfälschern.