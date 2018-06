Bei einem US-Drohnenangriff im Nordwesten Pakistans Anfang September ist nach I nformationen der britischen BBC ein ranghohes Mitglied von al-Qaida getötet worden. Der in Pakistan lebende britische Staatsbürger Abdul Jabbar sei von der Führung des radikalislamischen Terrornetzwerks für die Leitung der geplanten Gruppe Islamische Armee Großbritanniens vorgesehen gewesen, berichtete die BBC unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise.

Den Informationen der BBC zufolge hatten die Geheimdienste vor drei Monaten ein Treffen von etwa 300 Aufständischen im pakistanischen Stammesgebiet Nord-Waziristan überwacht. Dort hätten al-Qaida und die Taliban Jabbar als Anführer eines neuen europäischen Terrorablegers vorgestellt, der Anschläge in Großbritannien, Frankreich und Deutschland verüben sollte.

Die Einsätze in Nord-Waziristan stünden in Verbindung mit den Terrorwarnungen der vergangenen Tage für Europa, sagte der pakistanische Botschafter in den USA, Husseuin Haqquani, der BBC. Pakistan habe mit amerikanischen und europäischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, um diese Pläne zu verhindern, sagte Haqqani weiter.

Vergangene Woche waren Geheimdiensthinweise publik geworden, wonach al-Qaida in Europa Anschläge nach dem Vorbild der Kommando-Aktion in Mumbai vom November 2008 geplant habe. Bei Angriffen auf zwei Luxushotels und andere Orte in der indischen Metropole hatten damals aus Pakistan eingereiste Islamisten 166 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Amerikanischen Medienberichten zufolge sollten Islamisten in Berlin das Luxus-Hotel Adlon am Brandenburger Tor, den Hauptbahnhof und den Fernsehturm als mögliche Ziele ausgewählt haben.

Das Bundesinnenministerium hatte in der vergangenen Woche bestätigt, dass al-Qaida "längerfristig" Anschläge in den USA, in Europa und auch in Deutschland plane. Daraus ergeben sich aber keine konkreten Hinweise auf unmittelbar bevorstehende Anschläge.

Am Montag hatte eine Drohne in Mir Ali nach Informationen des pakistanischen Geheimdienstes auch mehrere deutsche Islamisten türkischer Herkunft getötet. Eine offizielle Reaktion der Bundesregierung dazu ist noch nicht erfolgt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sprach in einem Interview von offenen Fragen. Einiges passe nicht zusammen, sagte er im Deutschlandfunk. "Was mich sehr erstaunt ist, dass dieser Angriff angeblich vorgestern gewesen sein soll in einem unzugänglichen Gebiet durch unbemannte Drohnen, und man zugleich Ausweise findet. Das müssen wir erst noch aufklären."

Taliban-Kämpfer haben unterdessen erneut einen Versorgungskonvoi für die Nato-Truppen im benachbarten Afghanistan angegriffen. Mindestens zehn Tanklaster seien nahe der südwestpakistanischen Stadt Quetta in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit. Mindestens ein Mensch kam den Angaben zufolge ums Leben, als die bewaffnete Gruppe ein Gelände attackierte, auf dem bis zu 40 Tanklaster parkten. "Wegen des Feuers ist es noch schwierig, die genaue Zahl der zerstörten Tanklaster anzugeben, aber es sind mindestens zehn", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Ein Mitarbeiter der mit dem Transport beauftragten Speditionsfirma sei bei der Schießerei gestorben.

Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Angriff und erklärten, er sei ein Vergeltungsschlag für eine Reihe von US-Drohnenangriffen im Nordwesten des Landes. "Wir sind verantwortlich für den Angriff auf die Nato-Tanklaster", sagte ein Sprecher der Taliban-Organisation Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) AFP. "Mit der Verschärfung der US-Drohnenangriffe auf uns werden wir auch unsere Attacken intensivieren", sagte Azam Tariq. Bereits am Montag hatten sich die Taliban zu zwei Angriffen auf Nato-Konvois bekannt.