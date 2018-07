Kurz nach Mitternacht explodierte in der nordirischen Stadt Derry eine Autobombe. Der Kleinwagen sei vor einer Bank in der Nähe eines Einkaufszentrums detoniert, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, allerdings sei bei der Explosion ein "erheblicher Sachschaden" entstanden. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Eine Stunde zuvor habe die Polizei einen anonymen Hinweis erhalten und das Gelände abgesperrt, sagte ein Sprecher. Dutzende Wohnhäuser in der Umgebung mussten evakuiert werden.

In den vergangenen Wochen hatte es in Nordirland mehrere Anschläge gegeben. Mitte August wurden drei Kinder bei einer Bombenexplosion verletzt. Außerdem wurden im August ein Armeeoffizier, eine Polizistin und ein ziviler Mitarbeiter der Polizei zum Ziel von Anschlägen. Für die Taten werden Gegner des Friedensprozesses in Nordirland verantwortlich gemacht.

In dem Konflikt zwischen pro-britischen Protestanten und irisch-nationalistischen Katholiken starben bereits mehr als 3500 Menschen. 1998 war der Konflikt nach drei Jahrzehnten durch das sogenannte Karfreitagsabkommen beendet worden.

Die katholische Untergrundorganisation Irische Republikanische Armee (IRA) schwor der Gewalt offiziell ab. Seitdem versucht eine kleine Gruppe ehemaliger Mitglieder, gewaltsam ihre Ziele durchzusetzen. Angesichts der neuen Gewalt hatten britische Behörden bereits Ende September die Terrorwarnstufe angehoben.