Während eines Angriffs der Bundeswehr und der afghanischen Armee auf Taliban-Stellungen in der nordafghanischen Provinz Kundus sind zwei deutsche Soldaten leicht verletzt worden. Ein Bundeswehr-Sprecher in Kundus sagte, es habe auch Verluste auf der Seite der Aufständischen gegeben. Genaue Angaben dazu lägen aber nicht vor. Zunächst hatte die Bundeswehr in Kundus von vier leicht verletzten Soldaten gesprochen.

Ein Schützenpanzer vom Typ Marder sei in eine Sprengfalle geraten und beschädigt worden. Ein anderes Bundeswehrfahrzeug wurde ebenso leicht beschädigt. Zu den stundenlangen Gefechten kam es im Unruhedistrikt Char Darah sieben Kilometer westlich des Feldlagers in Kundus. Unterdessen starben bei Kämpfen im Südosten und im Süden des Landes nach Militärangaben mehr als 50 Aufständische.

In Kundus rechnet die Bundeswehr erstmals seit mehr als drei Jahren wieder mit einer Verbesserung der Sicherheitslage. "Auf Grund unterschiedlichster Rahmenbedingungen erkennen wir eine leicht positive Tendenz", sagte der Kommandeur des zivil-militärischen Wiederaufbauteams (PRT), Oberst Rainer Grube.

Von einer Trendwende könne allerdings nicht vor dem kommenden Frühjahr gesprochen werden, sagte Grube weiter. "Die Sicherheitslage im Raum Kundus ist weiterhin angespannt." Man beobachte aber eine stetige Verbesserung. Diese sei nicht nur auf den einsetzenden Winter zurückzuführen, in dem die Kämpfe traditionell abflauen. Dazu habe auch der Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte sowie Operationen der US-Truppen und der Bundeswehr gegen die Taliban geführt. "Ich gehe davon aus, dass der Gegner geschwächt ist."

Ex-Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) plädierte derweil für eine politische Lösung am Hindukusch. "Das Abenteuer Afghanistan muss beendet werden", sagte Rühe am Samstag im Deutschlandradio Kultur. Der konkrete Bezug zu den Anschlägen des 11. September 2001 sei verloren gegangen, denn mittlerweile bekämpfe man die Taliban, die nicht mit dem Terrornetz al-Qaida gleichzusetzen seien.

"Wir können aber nicht bestimmen, wer in Afghanistan regiert", sagte Rühe. Die Manipulationen bei den jüngsten Wahlen hätten zudem gezeigt, dass man dort keinen glaubwürdigen Partner habe. Die Taliban seien nicht in der Lage, New York oder Hamburg anzugreifen. "Das sind unsympathische Zeitgenossen, aber die gibt's in vielen Staaten."

In der südöstlichen Provinz Paktika wurden am Samstag mindesten 30 Aufständische bei stundenlangen Kämpfen mit der Internationalen Schutztruppe Isaf getötet. Manche Meldungen sprachen sogar von 80 toten Taliban. Die Soldaten hätten einen Angriff gegen einen militärischen Außenposten zurückgeschlagen, teilte die Isaf mit. Fünf Soldaten seien verletzt worden. Bei weiteren Gefechten in der Provinz Helmand kamen nach Angaben von Isaf und örtlichen Behörden am Wochenende zudem ein Nato-Soldat und mindestens 27 Taliban-Kämpfer ums Leben.