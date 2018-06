Ein Ende der Protestwelle gegen die umstrittene Rentenreform in Frankreich ist vorerst nicht in Sicht. Die Regierung von Präsident Nicolas Sarkozy hatte gehofft, dass die Streiks mit den beginnenden Herbstferien abebben. Doch die Gewerkschaften kündigten weitere Proteste an. An diesem Freitag will der Senat über die Reform abstimmen.

"Bestärkt durch die Unterstützung der Arbeiter, der Jugendlichen und der Mehrheit der Bevölkerung" sei entschieden worden, auch am Donnerstag in der kommenden Woche sowie am Samstag, den 6. November zu Massenprotesten aufzurufen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Gewerkschaften.

Die französische Polizei hat nach Darstellung von Gewerkschaftern eine blockierte Raffinerie in der Nähe von Paris unter ihre Kontrolle gebracht. Die Blockade von streikenden Arbeitern sei beendet worden, teilte der Gewerkschaftsverband CGT mit. Die betroffene Raffinerie in Grandpuits gehört dem Ölkonzern Total und ist eine von zwölf bestreikten Anlagen in ganz Frankreich.

In der Nacht löste die Polizei nach Angaben von Industrieminister Christian Estrosi die Blockade eines der wichtigsten Öllager in Rouen im Nordwesten des Landes auf. Die Treibstoffversorgung verbesserte sich etwas, ein Viertel der Tankstellen hatte aber weiter kein Benzin.

14 der 219 Depots in Frankreich wurden laut Regierung weiter blockiert, ebenso wie die zwölf Raffinerien des Landes. Die Reserven reichen Innenminister Brice Hortefeux zufolge noch für mehrere Wochen.

"Die Randalierer werden nicht das letzte Wort in einer Demokratie haben", sagte Präsident Nicolas Sarkozy. "Ich habe gestern die Bilder aus Lyon gesehen. Das ist skandalös", fügte Sarkozy bei einem Besuch im zentralfranzösischen Bonneval hinzu. Im südostfranzösischen Lyon und in Nanterre bei Paris hatte es in den vergangenen Tagen schwere Zusammenstöße zwischen Jugendlichen und der Polizei gegeben.

Die Proteste beeinträchtigten nach Angaben des Bildungsministeriums den Unterrichtsbetrieb in mehr als 300 der über 4000 Gymnasien. Das galt auch für mindestens sieben Universitäten. In der südwestfranzösischen Stadt Bordeaux gingen mehr als 3000 Schüler und Studenten auf die Straße.

Viele Jugendliche wenden sich gegen die Reform, weil sie dadurch ihre Aussichten auf dem Arbeitsmarkt gemindert sehen. "Mein Opa hat mir meinen Job weggenommen", stand auf einem der Spruchbänder. Außerdem hatten Demonstranten vorübergehend die Zufahrt zum Flughafen von Marseille sowie bei Le Havre eine Autobahn blockiert.

Laut Umfragen haben die Proteste Präsident Nicolas Sarkozys Popularität geschadet. Die sozialistische Oppositionschefin Martine Aubry hat ihn einer Umfrage zufolge so gut wie eingeholt.

Sarkozy warf den Streikenden vor, die Wirtschaft als Geisel zu nehmen. Die Chemie-Industrie des Landes bezifferte ihren Schaden auf täglich 100 Millionen Euro, die nationale Fluggesellschaft Air France-KLM kommt nach Medienberichten bisher auf Verluste von 25 Millionen Euro. Frankreich muss zudem seit Wochenbeginn verstärkt Strom importieren, da wegen der Streiks die eigene Produktion gedrosselt ist.

Die Proteste waren zuletzt radikaler geworden. Allein am Donnerstag waren 266 mutmaßliche Randalierer in Polizeigewahrsam gekommen, gab das Innenministerium am Abend bekannt. Seit dem 12. Oktober wurden damit insgesamt mehr als 2250 Menschen vorübergehend festgenommen.

Kern der Reform ist die geplante Anhebung des Mindestalters für die volle Rente von 60 auf 62 Jahre. Wer nicht lang genug in die Rentenkasse einzahlen kann, soll erst mit 67 statt wie bisher mit 65 Jahren in den Ruhestand gehen können.