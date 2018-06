Der Kontrast in der öffentlichen Befindlichkeit quer durch Europa mutet schon eigenartig an. In Frankreich wird millionenfach gestreikt – das Pensionsalter für Angestellte des öffentlichen Dienstes soll um zwei Jahre angehoben werden. Man muss kein Bewunderer von Präsident Nicolas Sarkozy zu sein, um sich zu fragen, ob die Protestierenden noch ganz bei Trost sind. Anderswo in Europa jedenfalls, etwa in Deutschland, sieht es anders aus. Es herrscht grummelige Unzufriedenheit trotz eines historisch einmaligen Massenwohlstands. Aber mangelnde Glücksgefühle verheißen noch lange keinen großen Appetit auf Protestaktionen.

Ganz ähnlich sieht es in Großbritannien aus – und zwar trotz des jüngst von der Koalitionsregierung verkündeten harten Sparkurses . Zwar hoffen die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf eine Streikwelle, getragen vom Unmut der breiten Öffentlichkeit. Doch die Zeiten haben sich geändert und mit ihnen die Konservativen. Die Tories haben dazu gelernt.

Die langen Oppositionsjahre halfen den Konservativen bei diesem Lernprozess ebenso wie die Existenz von New Labour, deren Regierungen zehn Jahre lang durchaus erfolgreich vorexerzierten, dass Bejahung des Marktprinzips, ökonomische Effizienz und soziale Fairness wie sanfte Umverteilung zugunsten unterer Einkommensschichten einander nicht ausschließen müssen. Der Prozess des Umdenkens bei den Konservativen ist inzwischen weit genug vorangeschritten, um heute Ergebnisse zu zeigen. Bislang ist die Rechnung der Koalitionsregierung in puncto Reformkatalog aufgegangen, quasi-revolutionäre Reflexe bei der Bevölkerung sind bislang ausgeblieben.

Nichtsdestotrotz sind Tempo und Volumen der Sparmaßnahmen beachtlich. Binnen vier Jahren soll das strukturelle Defizit heruntergefahren werden; mit dem einleuchtenden Argument, das die Zinszahlungen für die exorbitante Verschuldung im Jahr an die 44 Milliarden Pfund verschlingen, 120 Millionen Pfund pro Tag. Diese Botschaft hat die Regierung immer wieder verkündet, und sie hat ihre Wirkung auf die Bevölkerung nicht verfehlt.

Im Schnitt werden die Etats aller Ministerien um 19 Prozent gekürzt, ausgenommen werden – es gab auch einige Trostpflaster – die Etats für Gesundheit und Schulwesen. Sie werden weiter wachsen. Dagegen stehen eine halbe Million Beschäftigte des öffentlichen Sektors, die demnächst ihre Jobs verlieren werden. Die Briten müssen länger arbeiten, das Rentenalter wird um ein Jahr auf 66 angehoben, und die Sozialausgaben von rund 200 Milliarden jährlich sollen drastisch reduziert, Sozialbetrug und Missbrauch so weit es geht ausgeschlossen werden.

Diese Kombination aus Reform und Härte ist zwar nach dem Geschmack der großen Mehrheit der Wähler und entspricht dem Kurs, den auch die Labourregierung in den beiden vergangenen Jahren selbst eingeschlagen hatte. Doch die Stimmung kann rasch umschlagen , von prinzipieller Zustimmung zu persönlich motivierter Ablehnung. Was, wenn die Kürzungen beginnen, weh zu tun, wenn Kindergärten schließen, weil die Stadtverwaltungen kein Geld mehr haben, wenn reduziertes Wohn- und Kindergeld den Familienetat durcheinanderbringt?

Die Regierung in London steht im Ruf, die "kühnste, radikalste" des Westens zu sein, so lobte sie kürzlich der Economist . Doch tut die Koalition gut daran, sich dieses Lob nicht zu Kopf steigen zu lassen. Sie kann sich längst noch nicht in Sicherheit wiegen. Das Unterfangen, auf das sie sich eingelassen hat, ist politisch riskant, ja gefährlich. Vor allem dann, wenn sich die Unkenrufe bewahrheiten, die vor einer neuen Rezession warnen. Denn die harten Sparmaßnahmen werden natürlich auch auf den privaten Sektor durchschlagen, von dem sich die Regierung aber vielmehr Wachstum und neue Arbeitsplätze erhofft.

Die Regierung ist sich dieser Gefahr bewusst und tat bereits vorab viel, um die Wucht ihrer Politik des Defizitabbaus zu mildern. Sie predigte Fairness und soziale Gerechtigkeit, sie machte klar, dass die besser gestellten Kreise, die "mit breiteren Schultern", eine größere Bürde zu tragen haben. Und in der Tat leisten die obersten zehn Prozent einen größeren Beitrag als andere. Allerdings nur deshalb, weil eine Reihe von Maßnahmen der letzten Labourregierung – etwa die Erhöhung der Pflichtversicherungsbeiträge und die Einführung des Spitzensteuersatzes von 50 Prozent – von der neuen Koalition nicht angetastet wurden. Die heimliche Übereinstimmung der Reformer aller Parteien besteht also fort. Ohnehin ist sie größer, als es das politische Getöse suggeriert.