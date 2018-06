Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, James Jones, zieht sich von seinem Posten zurück. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ranghohe Regierungsvertreter. Jones spielte eine wesentliche Rolle bei der Ausarbeitung von Obamas neuer Afghanistan-Strategie. Er wird voraussichtlich zum Jahreswechsel das Weiße Haus verlassen.

Gründe für den Rückzug nannten die Regierungsvertreter nicht. Spekuliert wird, dass Jones unzufrieden darüber gewesen sei, nicht als Mitglied des innersten Führungszirkels im Weißen Haus anerkannt worden zu sein. Ihm soll nun sein bisheriger Stellvertreter Tom Donilon nachfolgen.

In den vergangenen Wochen waren mehrere Schlüsselfiguren aus Obamas engstem Beraterzirkel ausgeschieden. Sein bisheriger Stabschef Rahm Emanuel verkündete vor einer Woche seine Kandidatur für den Bürgermeisterposten in Chicago. Die Wirtschaftsberater Larry Summers und Christina Romer kündigten ihre Rückkehr in den Universitätsbetrieb an. Auch Obamas Haushaltsdirektor Peter Orzsag verließ das Weiße Haus – offiziell aus privaten Gründen.