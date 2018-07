Inhalt Seite 1 — Wie Syrien das Hariri-Tribunal aushebeln will Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Syrien und Iran konzentrieren sich einmal mehr auf den Libanon und bedrohen dort den inneren Frieden. Denn der entscheidende Termin rückt näher. Bis Dezember will das "Sondertribunal für den Libanon" in Den Haag bekannt geben, ob es Mitglieder der Hisbollah wegen des Attentats auf Rafik Hariri anklagen wird, bei dem der libanesische Ex-Premier und 22 seiner Begleiter starben. Die Hinweise darauf verdichten sich, auch wenn die Ermittler offiziell schweigen.

Für die Hisbollah jedenfalls steht viel auf dem Spiel. Ihr Nimbus in der arabischen Welt könnte schnell verblassen, sollten ihre Kader die tödliche Bombe im Februar 2005 tatsächlich gezündet haben. Und so stärken Damaskus und Teheran dieser Tage dem bedrängten schiitischen Verbündeten demonstrativ den Rücken und versuchen die Arbeit des UN-Tribunals nach Kräften zu torpedieren.

Syrien erließ Haftbefehle gegen 33 Personen "wegen Falschaussagen" im Fall Hariri – unter anderen gegen Polizeichef und Generalstaatsanwalt sowie den früheren Justizminister des Libanon.

Mit auf der Liste steht auch der deutsche UN-Ermittler Detlev Mehlis, der heute im Auftrag der EU auf den Philippinen arbeitet. Der Berliner Oberstaatsanwalt vermutete von Anfang an die Hintermänner des Anschlags in Damaskus, auch wenn das Tribunal die unter seiner Regie verhafteten vier Hauptverdächtigen 2009 "aus Mangel an Beweisen" wieder laufen ließ.

Hinter arabischen Gittern wird Mehlis nicht landen, denn Syrien geht es vor allem darum, die Legitimität des Tribunals in Zweifel zu ziehen und dessen Ermittlungen als parteiisch zu diskreditieren. Ähnlich wie zuvor Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah.

Auf einer mysteriösen Pressekonferenz im Juli hatte der zwar eingeräumt, einige "undisziplinierte Mitglieder" seiner Organisation stünden im Visier der Fahnder, gleichzeitig denunzierte er den Gerichtshof aber als "israelische Verschwörung" und ließ keinen Zweifel daran, dass sich Hisbollah zu wehren wisse.

Seitdem mauert seine radikale schiitische Partei. Nach einer ersten Serie im Frühjahr durften die Hariri-Ermittler bisher keine weiteren Hisbollah-Kämpfer mehr vernehmen.