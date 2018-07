Sie lebten und lenkten gemeinsam die Geschicke des zweitgrößten Landes Südamerikas. Die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner muss künftig alleine regieren: Ihr Ehemann und engster politischer Berater, Ex-Präsident Nestor Kirchner, erlag am Mittwoch an einem Herzinfarkt.



Der 60-jährige Anwalt starb am Mittwochmorgen dort, wo er seine politische Karriere begonnen hatte: im unwirtlichen Patagonien an der Südspitze Argentiniens. Kirchner erlitt bei einer Besprechung in seinem Haus im Tourismusstädtchen El Calafate 2800 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires einen Herzinfarkt. Der Politiker wurde Medienberichten zufolge sofort in Krankenhaus gebracht, dort habe er einen weiteren Infarkt erlitten. "Es war ein schneller Tod", sagte sein Arzt Luis Buonomo.

Die gesundheitlichen Probleme des Ex-Präsidenten waren lange bekannt. In den vergangenen neun Monaten hatte sich Kirchner zwei Mal am Herzen operieren lassen. Ärzte rieten ihm, sich mehr Ruhe zu gönnen, ohne Erfolg. Als Generalsekretär der südamerikanischen Staatengruppe Unasur reiste Kirchner zuletzt nach Ecuador und Kolumbien. Daneben fungierte er als Chef der peronistischen Wahlallianz "Front für den Sieg" und vertrat diese auch als Abgeordneter.

Cristina Fernández trifft der Schicksalsschlag hart. Die 56-jährige Präsidentin kämpft nach vier Jahren im Amt ums politische Überleben. Bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr verlor ihre Partei die Mehrheit in beiden Kammern. 2011 stehen Präsidentschaftswahlen an. Ihr Ehemann wollte Berichten zufolge erneut antreten und dem Politiker-Ehepaar so die dritte Präsidentschaft in Folge sichern.

Nestor Kirchners Präsidentschaft von 2003 bis 2007 wird von den meisten seiner Landsleute wohlwollend beurteilt. Als der frühere Gegner der Militärregierung in die "Casa Rosada", den rosafarbenen Präsidentschaftspalast von Buenos Aires, einzog, befand sich das Land in einem der schwierigsten Momente seiner Geschichte.

Argentinien war 2001 in eine tiefe Notlage geschlittert, und konnte Staatsanleihen in Höhe von 80 Milliarden Dollar nicht mehr bedienen. Auf dem Höhepunkt der Krise wechselten sich fünf Präsidenten in nur zehn Tagen ab. Kirchners Vorgänger und Parteikollege Eduardo Duhalde brachte mit einem drastischen Sparprogramm das treibende Staatsboot wieder auf Kurs, so richtig an Fahrt gewann es aber erst unter Kirchner.

Vor seinem Amtsantritt war Kirchners Name nur wenigen Argentiniern geläufig. In seiner patagonischen Heimatprovinz Santa Cruz hatte sich der lokale Führer der linkspopulistischen Peronisten-Partei PJ allerdings schon einen Namen als erfolgreicher Sanierer gemacht. Als Kirchner dort 1991 zum Provinzgouverneur gewählt wurde, fand er ein Haushaltsdefizit von 1,2 Milliarden Dollar vor. Der Gouverneur lockte erfolgreich ausländische Investitionen im Tourismus und Bergbau an und legte nach zehn Jahren im Amt sogar einen ausgewogenen Haushalt vor.